Nové oratorium k poctě sv. Ludmily zaznělo ve Vladislavském sále Hradu

Praha - Ve Vladislavském sále Pražského hradu, v místě spojeném se slavnostními akty a symbolu české státnosti, zaznělo dnes večer nové oratorium Nádech věčnosti. Skladatel a dirigent Jan Zástěra ho složil k poctě české přemyslovské kněžny, světice a patronky národa svaté Ludmily. Ztvárnila ji česká pěvkyně Soňa Červená.

Hudbu hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Zástěra, zpíval sbor Run OpeRun složený z mladých pěvců a Ludmilu představovala šestadevadesátiletá Soňa Červená, která dnes vystoupila s recitací textu.

Vladislavský sál je největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu, v minulosti sloužil jako místo korunovačních hostin českých panovníků. Dnes se využívá pro reprezentační setkání při příležitosti státních svátků, udílejí se v něm státní vyznamenání či vystavují korunovační klenoty.

Před začátkem představení promluvil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. "Toto oratorium připomíná ženu, která vstoupila do našich dějin jako ta, kterou začíná naše historie," uvedl. Připomněl, že dnešní večer završuje téměř týdenní svatoludmilské oslavy, které připomínají 1100 let od její mučednické smrti. Vyřídil také pozdrav prezidenta Miloše Zemana, který se koncertu nezúčastnil vzhledem ke svému pobytu v nemocnici. Jeho zdravici našli návštěvníci koncertu v tištěném programu.

Ve svém textu apeloval prezident na to, aby lidé nezapomínali při připomínce na výročí úmrtí svaté Ludmily na českou státnost a národní pospolitost. "Važme si své domoviny, nezavrhujme ji ve prospěch pomíjivých a prchavých lákadel velkého světa. Domov, to je vždy možnost návratu, jako se do něj navrátil marnotratný syn," uvedl prezident. Připomněl i letošní 180. výročí narození Antonína Dvořáka a to, že je také autorem oratoria Svatá Ludmila.

Scénické provedení oratoria si dnes vystačilo s jednoduchými rekvizitami, důležitá byla především dlouhá bílá draperie, která mezi jinými obrazy sloužila jako symbol Ludmiliny mučednické smrti.

Soňu Červenou v roli sv. Ludmily doplnili sólisté Lucie Hájková jako Drahomíra, Petr Nekoranec (Václav), Jiří Brückler (Boleslav), Lukáš Bařák (Jarmil) a Jakub Svojanovský (kazatel).

Svatá Ludmila nebyla jen první českou světicí, ale také první ženou na českém trůnu. Po smrti svého muže, prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., vládla pět let jako česká kněžna. Vdávala se údajně zhruba v 15 letech a měla asi šest dětí - tři syny a tři dcery.

Ludmila kolem roku 889 ovdověla, přežila i své syny Spytihněva a Vratislava. Osudným se jí podle legendy stal spor s vdovou po Vratislavovi Drahomírou, které se nelíbilo to, že velmožové svěřili výchovu Vratislavových potomků Ludmile. Drahomíra si patrně najala vrahy, kteří Ludmilu na přemyslovském hradišti Tetíně uškrtili. Stalo se tak údajně v noci na 16. září 921. Ludmila byla pohřbena na Tetíně. Vnuk Václav nechal její ostatky přenést do Prahy, kde byly uloženy v chrámu sv. Jiří na Hradčanech, poblíž místa, kde se dnes konal slavnostní koncert.