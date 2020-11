Nové odůvodnění roušek je trojnásobně dlouhé než původní

Ilustrační foto - Lidé v rouškách 22. října 2020 na pražském Karlově mostě. Kvůli šíření nemoci covid-19 vstoupilo v platnost vládní nařízení omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou.

Ilustrační foto - Lidé v rouškách 22. října 2020 na pražském Karlově mostě. Kvůli šíření nemoci covid-19 vstoupilo v platnost vládní nařízení omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Nové odůvodnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o nošení roušek je trojnásobně dlouhé než u zrušeného před dvěma týdny pražským městským soudem. První část odůvodnění je téměř shodná. Na dalších pěti stranách ministerstvo opatření dál vysvětluje, zejména na třech stranách všechny výjimky. Vyplývá to z nové verze mimořádného opatření s platností od úterý, které ministerstvo zveřejnilo na webu.

V první části, kde ministerstvo nařízení a výjimky popisuje, je nově možnost pro učitele nosit při výuce obličejový štít. "Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít," píše se v nové části opatření.

Nově resort v úvodu odůvodnění shrnuje přijatá opatření a popisuje stav epidemie v ČR. Připomíná, že stále přibývá nových případů kolem 5000 denně. "Jakkoliv se situace zlepšuje, je i nadále závažná a další potřebné zlepšování, tedy snižování počtu nově nakažených, lze dosáhnout jen trváním série protiepidemických opatření," píše ministerstvo.

Původní odůvodnění připravené za působení ministra Romana Prymuly bylo použité i za současného ministra Jana Blatného kromě úvodních odstavců téměř do slova. Vypuštěné byly závěrečné odkazy na webové stránky s odbornými články, odstavec o nástupu dětí do škol a odstavec o vlivu roušek na úmrtnost na covid-19. "Zkušenosti z praxe ukázaly, že země podporující nošení roušek měly nižší úmrtnost na koronavirovou infekci. Zavedení roušek do praxe rovněž vedlo ke zpomalení denního nárůstu nových případů oproti období před rouškami," píše se v původním opatření z 21. října.

V nové části odůvodnění ministerstvo podrobně a s odkazy na domácí i zahraniční odborné práce popisuje nutnou infekční dávku viru pro přenos nákazy vzduchem či aerosolem nebo existenci takzvaných superpřenašečů, kteří virus vylučují více než jiní lidé, nebo lidí bez příznaků. Zmiňuje se také o tom, že rouška primárně chrání okolí toho, kdo ji nosí.

"Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu velmi vysoká," uvádí se v dokumentu. Její snížení nošením roušky dokladuje na pěti zahraničních studiích, většinou asijských autorů. "Roušky slouží jako osobní ochrana v případě, že ji používají všichni členové komunity," doplňuje ministerstvo s odkazem na další studii.

"Zvýšené riziko nákazy přináší v současnosti také počasí, protože v souvislosti s příchodem podzimu a snižující se venkovní teplotou a vyšší vlhkostí vzduchu narůstá doba přežívání viru v prostředí i na různých předmětech a površích," píše se v dokumentu.

Potřebu nosit roušky i ve venkovních prostorách odůvodňuje odkazem na americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC). Podle ministerstva se dá předpokládat, že k nákaze může dojít i při rozhovoru dvou lidí venku, hře dětí na hřišti nebo ve frontě před obchodem, kde se nedodržují rozestupy. Na posledních třech stranách ministerstvo odůvodňuje výjimky, které z nošení roušek udělilo a proč.

Městský soud zrušil před týdnem mimořádné opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v Česku. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu, ministerstvo znění poslalo soudu a vláda ho schválila v pátek.