Praha - V Karlových Varech vznikla koalice vítězného hnutí ANO s Karlovaráky a ODS. Primátorkou bude Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). V Opavě koalici sestaví hnutí ANO, KDU-ČSL, Strana zelených, Piráti & Opavané a Občané městských částí Opavy. Primátorem se stane Tomáš Navrátil z ANO. Z větších měst, v nichž k dohodám došlo již dříve, dnes koaliční smlouvy podepsali noví zastupitelé v Prostějově či v Sokolově.

V Karlových Varech vznikla koalice ANO, Karlovaráků a ODS

V Karlových Varech vznikla koalice vítězného hnutí ANO s Karlovaráky a ODS. V zastupitelstvu o 35 členech bude mít pohodlnou většinu 23 hlasů. Primátorkou bude Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Strany dnes podepsaly koaliční smlouvu.

Strany si také rozdělily jednotlivé oblasti. Pfeffer Ferklová bude z pozice primátorky dohlížet na městskou kasu. "Budu mít celé finance, takže investice a finance budou pode mnou. Pak budu mít pod sebou městskou policii a oblast lázeňství a cestovního ruchu, na kterou bych se chtěla velmi zaměřit," řekla Pfeffer Ferklová.

ANO bude mít v devítičlenné radě města pět křesel, Karlovaráci budou v radě tři a ODS bude zastoupena jedním radním. ANO bude mít kromě primátora ještě jednoho náměstka. Po jednom náměstkovi budou mít i Karlovaráci a ODS. Navíc budou ještě dva uvolnění radní, jeden z ANO a druhý za Karlovaráky.

Podle Pfeffer Ferklové se zvýší počet výborů zastupitelstva o dva na celkových pět. Přibude výbor pro životní prostředí a čistotu města a výbor pro sociální věci a seniory.

Ačkoli koaliční smlouva obsahuje některé priority nového vedení města, kompletní programové prohlášení chce mít nová koalice do 100 dní.

Podle nové primátorky by se nové vedení města chtělo nejprve seznámit se situací na magistrátu a pak začít realizovat své priority. Mezi ty krátkodobé patří například obnovení provozu krematoria, rozšíření úřední doby na magistrátu nebo zřízení kontaktního místa pro seniory, které jim poskytuje i růzé služby, takzvaného senior pointu.

Ve volbách získalo v Karlových Varech ANO 12 ze 35 hlasů v zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo hnutí Karlovaráci s osmi mandáty. Už jenom tyto dvě strany by tak daly dohromady většinu v zastupitelstvu. ODS má další tři mandáty.

Karlovarská občanská alternativa (KOA) dosavadního primátora Petra Kulhánka získala ve volbách letos jen pět mandátů, stejně jako Piráti. Do zastupitelstva se dostali ještě komunisté s podílem hlasů 5,06 procenta a dvěma mandáty.

Primátorem Opavy se stane Tomáš Navrátil z ANO

V Opavě koalici na magistrátu sestaví vítězné hnutí ANO, KDU-ČSL, Strana zelených, Piráti & Opavané a Občané městských částí Opavy. Primátorem bude Tomáš Navrátil z ANO. V čele města vystřídá sociálního demokrata Radima Křupalu. Memorandum zaručující spolupráci a ukončení vyjednávání podepsaly strany v neděli. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v úterý.

"V neděli jsme podepsali memorandum o spolupráci ANO a dalších čtyř subjektů. Shodli jsme se i na personálním obsazení rady i na počtech jednotlivých křesel," uvedl Navrátil. Blíže zatím dohodu nechtěl specifikovat. Uvedl jen, že existuje shoda na tom, aby se stal primátorem, přestože jako jednička vedl kandidátku ANO do voleb Igor Hendrych. Už během kampaně ANO tvrdilo, že kandidátem na primátora bude právě Navrátil.

Sestavená koalice bude mít v devětatřicetičlenném zastupitelstvu dvaadvacet křesel. Komunální volby v Opavě vyhrálo hnutí ANO, které dostalo 22,02 procenta hlasů a v devětatřicetičlenném zastupitelstvu má deset mandátů. Na druhém místě skončila s 13,96 procenta hlasů koalice ODS, TOP 09 a Soukromníků, která bude mít šest křesel, a třetí Piráti & Opavané s 10,99 procenta hlasů a pěti mandáty.

Čtyři křesla budou mít sociální demokraté, kteří dostali 8,73 procenta hlasů. Po třech křeslech připadne Změně pro Opavu, jíž dali voliči 7,59 procenta hlasů, a Občanům městských částí Opavy, kteří dostali 6,99 procenta hlasů. Po dvou mandátech budou mít čtyři subjekty - KDU-ČSL s 6,13 procenta hlasů, SPD s 5,88 procenta, Zelená pro Opavu + Strana zelených s 5,75 procenta a KSČM s 5,7 procenta hlasů.

ANO podepsalo v Prostějově koaliční smlouvu s PéVéčkem, ODS a ČSSD

Vítězné ANO dnes v Prostějově podepsalo koaliční smlouvu s hnutím PéVéčko, ODS a ČSSD. Primátorem Prostějova bude podle koaliční smlouvy lídr ANO a hejtmanův náměstek František Jura. Nahradí dosavadní primátorku Alenu Raškovou (ČSSD). Nové zastupitelstvo Prostějova by se mělo poprvé sejít 30. října. Koalice ANO, PéVéčka, ODS a ČSSD bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu 20 hlasů. Dosud v Prostějově vládly ČSSD s PéVéčkem a KSČM. ANO bylo spolu s ODS v opozici.

"Rozložení v radě by mělo vypadat takto, že pět členů rady obsadí ANO a každá ze zbývajících koaličních stran bude mít po dvou místech v radě," řekl dnes novinářům Jura. Prvním náměstkem primátora by měl být dosavadní náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). Dále náměstky budou Jiří Rozehnal (ANO), Milada Sokolová (ODS), Alena Rašková (ČSSD) a Jan Krchňavý (PéVéčko).

Dosavadní prostějovská primátorka Rašková předpokládá, že nová koalice bude fungovat celé čtyři roky. "Že bude fungovat bez problémů. To, že máme na některé věci různé názory, to je normální život," uvedla Rašková.

Jura dnes oznámil, že pokud ho zastupitelé zvolí primátorem Prostějova, tak hodlá rezignovat na funkci náměstka hejtmana. V radě Olomouckého kraje by ale chtěl zůstat. Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) novinářům řekl, že pokud Jura bude zvolen primátorem a rezignaci na funkci náměstka hejtmana podá, tak by ji mělo projednat nejbližší zastupitelstvo Olomouckého kraje.

ANO v prostějovském zastupitelstvu získalo sedm mandátů. Druhá koalice Na rovinu! má šest mandátů, třetí PéVéčko pět. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít i pátá ČSSD. Šestá je Změna pro Prostějov s třemi mandáty, sedmá KSČM se dvěma. Na osmém místě je SPD. Má také dva mandáty stejně jako devátá KDU-ČSL.

Koalice Na rovinu! minulý týden ve čtvrtek po zveřejnění informací o chystané koalici ANO s PéVéčkem, ODS a ČSSD přišla s vlastním návrhem nové radniční vlády bez vítězného ANO. Funkci primátora by vykonával lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek. S návrhem ale neuspěla.

Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrála ČSSD, pro kterou hlasovalo 25,51 procenta voličů (deset mandátů). Druhé hnutí ANO získalo 15,79 procenta hlasů (šest mandátů) a třetímu sdružení PéVéčko dalo hlas 11 procent voličů (čtyři mandáty). Čtyři zastupitele získala i KSČM a sdružení Změna pro Prostějov. Tři mandáty obsadila TOP 09 a po dvou zastupitelích měla KDU-ČSL a ODS.

Sokolov povede koalice ANO, HMS a ČSSD, starostkou asi Oulehlová

Sokolov v následujících čtyřech letech povede koalice hnutí ANO, Hnutí pro město Sokolov (HMS) a ČSSD. Zástupci všech tří subjektů dnes podepsali koaliční smlouvu. Personální obsazení jednotlivých funkcí oznámí strany do 20. října, starostkou se zřejmě stane dosavadní místostarostka Renata Oulehlová z ANO.

"Vítězné hnutí ANO bude mít starostu plus tři křesla v radě. Hnutí pro město Sokolov bude mít prvního místostarostu a dvě místa v radě. ČSSD bude mít místostarostu a jedno místo v radě," řekla dnes novinářům Oulehlová. Místostarostka získala v komunálních volbách nejvíce preferenčních hlasů. Postoupila také do druhého kola senátních voleb, porazil ji ale Miroslav Balatka (STAN).

Ve vedení města, které má zhruba 24.000 obyvatel, se tak zřejmě oproti předchozímu volebnímu období příliš nezmění. Hnutí pro město Sokolov bude na funkci místostarosty nominovat Karla Jakobce, který dosud na pozici působil. Dalším místostarostou by mohl být současný starosta Sokolova Jan Picka z ČSSD. Třetího místostarostu Sokolov v následujících letech mít nebude. Na pozici dosud působil Pavel Rybář z ANO, který v říjnových volbách nekandidoval.

V radě města bude za ČSSD nadále působit ředitel sokolovského muzea Michael Rund. Za Hnutí pro město Sokolov zůstává v radě ředitel fotbalového klubu Baník Sokolov Tomáš Provazník, novým radním bude dosavadní ředitel Městského domu kultury Ladislav Sedláček. Za ANO by kromě Oulehlové v radě mohl zasednout dosavadní radní Petr Kubis nebo lídr kandidátky ANO a ředitel Sokolovské bytové Erik Klimeš, hnutí ale jména kandidátů zatím neoznámilo. V předchozím volebním období byl v devítičlenné radě ještě zástupce KSČM.

Nové vedení města tak bude podle Oulehlové pokračovat v dosavadní práci. Zaměří se na výstavbu domova pro seniory, stěhování knihovny na Staré náměstí nebo řešení problému parkování ve městě. Volby v Sokolově vyhrálo ANO, na druhém místě skončilo Hnutí pro město Sokolov. ČSSD byla třetí následována Piráty, v zastupitelstvu dále zasedne ještě Radnice středu a komunisté.

Koalice ANO v Jablonci chce ve vedení města kontinuitu

Nová radniční koalice v Jablonci nad Nisou, vedená hnutím ANO, jež ve volbách skončilo druhé, chce na radnici zachovat kontinuitu. Koalice vznikla koncem minulého týdne, tvoří ji ANO, Piráti, uskupení Společně pro Jablonec a připojil se i jeden ze dvou zastupitelů za Novou budoucnost pro Jablonec, Michael Vraný. Koalice má 17 mandátů ze 30 v zastupitelstvu. ODS, která posledních osm let ve městě vládla a volby vyhrála, skončila v opozici.

Už před čtyřmi lety se ANO, které tehdy také skončilo druhé za občanskými demokraty, pokusilo sestavit koalici bez vítěze. Tehdy neuspělo a město čtyři roky vedla koalice ODS, ČSSD, Domov nad Nisou, Nová budoucnost a TOP 09.

Tentokrát bylo ANO úspěšnější. "Chceme zachovat kontinuitu, žádné zemětřesení v městských společnostech nechystáme. Chceme ale revidovat stanovy společností, některé jsou z 90. let," řekl Štěpán Matek ze Společně pro Jablonec, který má být ekonomickým náměstkem primátora. Tím se má stát lídr ANO Milan Kroupa. Změny ale zřejmě čekají městskou policii. "Já jsem si k městské policii nechal zpracovat mnoho dokumentů od lidí, kteří jsou z oboru. Z mého pohledu nefunguje a myslím si, že to je velkou částí vina současného vedení," doplnil Kroupa.

Koalice mimo jiné nepočítá s tím, že by změnila městskou nemocnici v obchodní společnost, jak se o tom už několik let ve městě diskutuje. Zůstane městskou společností. To je také důvod, proč se koalici rozhodl podpořit chirurg Vraný. "Do voleb jsem šel, abych mohl zamezit privatizaci jablonecké nemocnice. Podílel jsem se na jejím vzniku a nerad bych, aby se stala objektem nějakého kupčení. Všechny tyto strany mají ve svém programu, že nemocnice se nebude privatizovat," vysvětlil důvody své podpory koalici Vraný, který je léta primářem jablonecké chirurgie.

Stejně jako v minulém volebním období povede město devítičlenná rada v čele s primátorem a třemi uvolněnými náměstky. Nejsilnější ANO bude mít mimo primátora Milana Kroupy také post náměstka pro humanitní oblast, kterým bude učitel David Mánek, a další dva neuvolněné radní. Piráti získají post náměstka pro rozvoj pro architekta Jakuba Chuchlíka a další dva radní a Společně pro Jablonec bude mít náměstka pro ekonomiku Štěpána Matka a jedno místo radního.

V Jablonci vybírali voliči v komunálních volbách z 12 kandidátek, do zastupitelstva se jich dostalo sedm. Pro ODS hlasovalo 22,33 procenta voličů a získala osm mandátů, přesto se jí nepodařilo sestavit koalici. Druhé ANO získalo o mandát méně. Třetí Piráti mají pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. Tři zastupitele mají Starostové pro Liberecký kraj, dva Nová budoucnost pro Jablonec a jednoho SPD.