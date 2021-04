Nové knihy se zabývají tématem žen a dívek v koncentračních táborech

Ilustrační foto - Nedatovaný archivní snímek ukazuje ženy v koncentračním táboře v Osvětimi-Birkenau, který byl osvobozen Sovětskou armádou 27. ledna 1945. V New Yorku se 24. ledna uskutečnilo zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů věnované 60. výročí osvobození nacistických koncentračních táborů v Evropě.

Ilustrační foto - Nedatovaný archivní snímek ukazuje ženy v koncentračním táboře v Osvětimi-Birkenau, který byl osvobozen Sovětskou armádou 27. ledna 1945. V New Yorku se 24. ledna uskutečnilo zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů věnované 60. výročí osvobození nacistických koncentračních táborů v Evropě. EPA/

Praha - Knihy Sestry z Osvětimi, Děvčátko a nacista a Dítě třetí říše, které vycházejí v těchto dnech, se zabývají tématem mladých žen a dívek v nacistických koncentračních táborech. V knize Sestry z Osvětimi nizozemská spisovatelka Roxane van Iperenová vychází z nalezené pozůstalosti sester Janny a Lien, které za druhé světové války poskytovaly úkryt Židům. Franco Forte a Scilla Bonfiglioliová se také inspirovali skutečnými událostmi a ve své knize Děvčátko a nacista popisují příběh důstojníka SS, který už nemůže zavírat oči před hrůznými skutky svých krajanů. Ve fiktivním příběhu Dítě třetí říše nastoluje Mandy Robothamová otázku, zda má porodní sestra právo obětovat život svůj i nevinného děcka pro lepší zítřky celého světa.

Mezi lety 1933 až 1945 založili nacisté kolem 20.000 různých táborů, kde věznili a popravili milióny obětí, mezi nimi i mnoho žen. Na nich mimo jiné prováděli lékařské pokusy nebo je zneužívali k prostituci.

Námět knihy Sestry z Osvětimi van Iperenové poskytla rekonstrukce rodinné vily s názvem Vysoké hnízdo, kde objevili téměř v každé místnosti v podlaze padací dveře. Za starým obložením byly ukryty volné prostory a v nich zbytky svíček, noty nebo zažloutlé noviny. Hlavními aktérkami jsou dvě mladé židovské sestry Janny a Lien, které za druhé světové války bydlely ve vile, kde poskytovaly úkryt dalším Židům. Nakonec byly prozrazeny a odsunuty do Osvětimi. Zde se jejich příběh prolnul s rodinou Anny Frankové.

"Z dětí, které se ve Vysokém hnízdě ukrývaly, jsou teď sedmdesátníci. Do domu se sjeli z různých koutů zeměkoule, aby si prohlédli místa, kde si během války hrávali a kde si nyní svobodně hrají mé děti... Uvědomila jsem si, že skutečná obnova Vysokého hnízda nespočívala v opravě jeho zdí, ale v rekonstrukci mimořádných událostí, které se za nimi odehrávaly," uvedla v epilogu knihy van Iperenová.

Hlavní postavou příběhu italských autorů Forteho a Bonfiglioliové z roku 1943 je důstojník posádky SS v městečku Osnabrück Hans Heigel, který vnitřně nesouhlasí s agresivitou nacistické politiky. Svoje myšlenky si však ze strachu nechává jen pro sebe, nejdůležitější je pro něj manželka Ingrid a milovaná dcera Hanne. Když však mezi vězni odsouzenými k smrti v plynové komoře potká Leu, židovskou holčičku navlas podobnou jeho dceři, musí překonat svoje pokrytectví a nechat se vést lidskostí.

Ve fiktivním příběhu Dítě třetí říše od britské autorky Robothamové čelí porodní sestra Anke, vězeňkyně v nacistickém lágru, rozhodnutí, zda pomoci při porodu Evy Braunové, milence Adolfa Hitlera, a posloužit tak budoucnosti říše, kterou nenávidí, nebo obětovat život nevinného dítěte pro lepší zítřky celého světa. "Už dříve se spekulovalo, že Führer a jeho pozdější žena zplodili potomka, ale Dítě Třetí říše je smyšlený příběh, při jehož tvorbě jsme si v duchu položila otázku: Co kdyby? A stejně tak Anke je smyšlená postava, ztělesňuje však to, co vyciťuji u nejedné porodní sestry: šlechetná bytost, kterou však sžírají pochybnosti a obavy. Jinými slovy, normální člověk," napsala v předmluvě Robothamová.