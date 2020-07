Nové jádro v Dukovanech chce stát při stavbě financovat bezúročně

Praha - Nový jaderný blok v Dukovanech by stát při výstavbě mohl financovat bezúročně, za provozu se počítá s úrokem dvě procenta. Stát by měl energetické společnosti ČEZ na výstavbu poskytnout půjčku. Na stavbě by se měl podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Vyplývá to z materiálu k modelu financování nového jaderného zdroje, který by měla v pondělí projednat vláda. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v květnu ČTK řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun).

U dvouprocentní úrokové sazby, se kterou se počítá za provozu, by měla být možnost částečného refinancování komerčním úvěrem po zahájení komerčního provozu na základě obdrženého výkupního kontraktu a podle délky podpory. Na způsobu financování a způsobu smluvních omezení rizik projektu ve výkupním kontraktu se budou měnit průměrné náklady kapitálu (WACC). Navrhovaný model počítá s rozmezím 4,1 až 5,5 procenta.

Koncové ceny elektřiny by se v roce 2040 podle současných předpokladů vývoje cen ve spojení s poskytnutím návratné finanční pomoci mohly pro české spotřebitele snížit při podpoře na 30 až 40 let o zhruba 2,7 až 6,6 miliardy korun. Při podpoře na 60 let o 7,7 miliardy korun.

Podmínky návratné finanční pomoci a tedy i parametry modelu financování budou upřesněny po jednání s Evropskou komisí. Poté bude zpracován ekonomicko-finančním poradcem státu společností Rothschild & Sons Limited. Notifikace Evropské komise by měla podle vládního materiálu trvat zhruba do poloviny až konce roku 2022. Kabinet by měl do konce letošního roku obdržet informace o rozpracování, předpokládanému využití modelu financování a jednání s Evropskou komisí.

Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech má být takzvaná stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Podpis rámcové a prováděcí smlouvy mezi státem a společností ČEZ se z konce června posunul na polovinu července.

Výběr dodavatele by se měl uskutečnit do konce roku 2022. Nejzazším termínem podpisu smlouvy s dodavatelem a konečné potvrzení financování návratné finanční pomoci je červen 2024. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové.