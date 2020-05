Nové hudební klipy jsou ovlivněny koronavirem

Praha - Hudební klipy, které v poslední době představují zástupci populární hudby, jsou ovlivněny koronavirovou pandemií. Skupina Dalekko v novém singlu Změníš svět očekává obrat, slovenský Vidiek v písní Hrajte trúbky zdůrazňuje, že hudba musí být silnější než virus, a na pozitivní vlnu se snaží naladit nový singl rappera Kaliho s názvem Baví nás. S vyhlášením karantény souvisí videoklip Ivany Korolové Kvůli tobě. Situace také uspíšila vydání klipu společné písně Pavla Callty a Evy Burešové Jako by byl náš poslední. V době nouzového stavu nezahálí ani Anna K., která nabízí domácí video ke skladbě Vždycky se budeme znát.

Nový singl kapely Dalekko s názvem Změníš svět je předzvěstí chystaného EP, které plánují na podzim 2020. Autorem klipu je Petr Adamec tvořící pod pseudonymem Moonspotter. Spoluprací s tímto režisérem a výtvarníkem skupina navazuje na úspěšný klip k písni Vlákna z posledního alba Hudba budoucnosti. "Písnička Změníš svět je o netrpělivém vyhlížení jara na konci února, a změny, kterou snad jaro s sebou přinese. Jenže v tom očekávání změny jsme se v mezičase octli úplně všichni a úplně jinak, než jsme si dovedli představit," uvedl autor textu, spoluautor hudby a producent Džian Baban.

Rytmická novinka Hrajte trúbky od Vidieku přináší spojení slovenské kapely s hvězdami world music Bobanem a Markem Markovičovými. Vzhledem k opatřením proti šíření viru se neuskutečnilo společné nahrávání. Boban na písni pracoval ze svého rodného města Vladičin Hanu na jihu Srbska a Marko z Bělehradu. "Naschvál jsme tomu viru ukázali, že hudba je silnější a musí nás bavit i teď. Prostě jako by se nic nedělo," prohlásil zpěvák Jano Kuric.

Slovenský rapper Kali v době, kdy měl být podle původních plánů na turné, vydává singl a klip Baví nás, který se u posluchačů snaží navodit pohodovou náladu. Text singlu má jasné poselství - měli bychom si uvědomit, jak málo stačí k tomu, abychom si užívali života. Nepotřebujeme sledovat čísla na sociálních sítích, mít balíky peněz, nosit drahé oblečení, nebo zahánět chmury alkoholem. Všichni si v této době uvědomujeme, jak málo nám stačí k tomu být šťastní a bez kterých věcí se celkem jednoduše zvládneme obejít, uvádějí autoři.

Píseň Kvůli tobě je z debutového alba Kruhy, které zpěvačka Ivana Korolová vydala na konci loňského roku. Autorkou textu je herečka Marika Šoposká, hudbu složil producent Armin Effenberger. "Na začátku vyhlášení karantény vznikl nápad oslovit moje kámoše a fanoušky, aby doma natočili cokoliv, co je napadne v souvislosti s písní Kvůli tobě. Mohli točit něco, co se pojí přímo s textem, nebo cokoliv, co pro ně toto spojení znamená. Než se videa nasbírala a vše se dalo do kupy ve střižně, chvíli to trvalo," popsala vznik klipu Korolová.

Motivační píseň Jako by byl náš poslední napsal zpěvák Pavel Callta před několika měsíci a ke spolupráci oslovil zpěvačku a herečku Evu Burešovou. Videoklip stihli natočit ještě před karanténou, původně měl vyjít na začátku léta, ale vzhledem k okolnostem se oba umělci dohodli, že ho zveřejní již nyní. "Cítím, že mým posláním je inspirovat lidi. Jestli motivačními songy nebo zamilovanými songy, to je vlastně jedno, hlavní je, že si v tom najde každý to svoje, tak snad to bude i v případě této skladby," podotkl Callta.

Zpěvačka Anna K. v době koronavirové krize pro své fanoušky natočila s kapelou, každý ze svých domovů, hned tři domácí videa, která jsou na jejím oficiálním youtubovém kanálu. Nechybí mezi nimi ani jeden z jejích největších hitů Vždycky se budeme znát.