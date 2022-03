Cvikov (Českolipsko) - Nové hnízdo a na jiném místě mají čápi ve Cvikově na Českolipsku. Předchozí hnízdo, vážící přes půl tuny, shodili hasiči ve spolupráci s ornitologem. Bylo třeba ho zlikvidovat, neboť se nacházelo na komíně opuštěného objektu soukromé firmy, který je v havarijním stavu. Místostarosta města Petr Vrabec ČTK řekl, že vybudováním nového hnízda chtějí zajistit, aby u nich čápi hnízdili i v dalších letech.

"Přesnou informaci, jak dlouho sem létají, nemáme. Podle mého to je ale 40, možná i 50 let," řekl Vrabec. Na špatný stav komína, vysokého zhruba 20 metrů, přišli podle něj loni při kroužkování čápů a s odborníky poté řešili, jak zajistit hnízdo pro čápy i do dalších let. "Jediná možnost byla vystavět nové bytelné hnízdiště, což se nám nakonec zdařilo," dodal.

Už v minulosti, zhruba před 20 lety, se ve Cvikově kdosi pokusil v blízkosti komína náhradní hnízdo postavit. To se ale neujalo, neboť bylo na tyčové konstrukci. "Za prvé se to kýve a za druhé je to blízko stromu, že by čápi nemohli ani vzlétnout," uvedl starosta Cvikova Jaroslav Švehla. Tentokrát město zvolilo jiné řešení a nechalo si na svém pozemku postavit 13 metrů vysoký příhradový stožár, na kterém je ode dneška nové hnízdo o průměru 140 centimetrů.

Dnes také hasiči ve spolupráci s ornitologem shodili na zem staré hnízdo z komína. Využili k tomu hasičskou plošinu, která má dosah 40 metrů. "Byli jsme tady v rámci výcviku. Jde o relativně novou techniku a samozřejmě i strojníci a hasiči se potřebují pravidelně cvičit v tom, aby se dostali na to správné místo, co nejrychleji," řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Jakub Sucharda.

Nové hnízdo je od starého vzdálené zhruba 20 metrů. Místostarosta věří, že bude pro čápy atraktivní. "Loni tady dvě čapí rodiny o to hnízdo soupeřily, takže věřím tomu, že jedna rodinka se tady usadí," řekl Vrabec. Po zkušenostech z minulých let přílet čápů ve Cvikově očekávají na konci března. "Když přiletí, chceme hnízdo osadit webkamerou a spustit tam 24hodinový kamerový provoz," dodal místostarosta.