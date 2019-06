Nové e-neschopenky se budou plně testovat od října, řekl šéf ČSSZ

Praha - Nové elektronické neschopenky, které by se měly povinně používat od příštího roku, začnou úřady, lékaři a zaměstnavatelé plně testovat letos v říjnu. Papírové tiskopisy o pracovní neschopnosti se od ledna ale ještě úplně nezruší. Úředníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) je budou zpracovávat a údaje z nich do počítačů přepisovat až do konce roku 2021. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

"Pracovní neschopnost může trvat dva roky. Nejpozději za dva roky tiskopisy skončí. Postupně se budou odbourávat," uvedl Boháček. Pokud pacient onemocní na Silvestra, vyplní lékař ještě papírový formulář. Do něj se postupně doplňují kontroly či čas vycházek. Dosavadní neschopenky "doběhnou podle nynější úpravy", dodal šéf správy.

V Česku se od července ruší karenční doba, kdy nemocní pracovníci v prvních třech dnech stonání nedostávají náhrady mzdy. Od pololetí jim je zaměstnavatele zas budou vyplácet. Požadovali proto, aby současně začal fungovat i systém e-neschopenek, díky kterému by mohli své zaměstnance na nemocenské lépe kontrolovat. Elektronické neschopenky se ale spustí až od ledna. Ministerstvo práce na půl roku navrhovalo přechodný model, aby lékaři povinně vyplňovali elektronická hlášení, která jsou k dispozici už od roku 2010. Používá je ale jen zlomek doktorů a zaměstnavatelé by informace o svých zaměstnanců stejně nezískali. Záměr proto padl.

Podle Boháčka přípravy nového systému postupují podle plánu. Elektronické neschopenky by měli zkoušet třeba lékaři IKEM či nemocnice v Mladé Boleslavi. Celá verze e-neschopenek se pak bude testovat od října. Lékařský software s úpravou by si všichni doktoři mohli začít instalovat od listopadu. Koncem června se uskuteční workshop pro zaměstnavatele, kterých se přihlásilo zatím šest desítek, dodal šéf ČSSZ.

Někteří opoziční poslanci mají dál pochybnosti o tom, zda systém bude od ledna skutečně bez problémů fungovat. "Pochyby přetrvávají, když jsem v praxi zjišťoval, jak to chodí," řekl místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer (ODS).

Do testování se podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), který je primářem havlíčkobrodské nemocnice, zapojí i zařízení na Vysočině. "Mám vážné pochybnosti, že systém bude fungovat, i když po dnešku (po jednání výboru se zástupci resortu práce) jsou o něco menší. V pesimismu jsem se přesunul na neutrální úroveň," řekl Kaňkovský.