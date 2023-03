Nováková: Maďarsko bude hlasovat o vstupu Švédska a Finska do NATO v květnu

Praha - Maďarský parlament by měl hlasovat o vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) kolem 17. května, řekla maďarská prezidentka Katalin Nováková po jednání s českým protějškem Milošem Zemanem. Rozšiřování NATO je podle ní klíčovou otázkou, kterou nelze rozhodnout jednoduše. Vstup obou zemí Nováková podporuje, tento týden vybídla maďarské zákonodárce k rychlé ratifikaci jejich vstupu. Nováková také na dotaz ČTK uvedla, že dosud nepadlo rozhodnutí o přesunu maďarského velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma.

"Považuji za odůvodněné, aby se NATO rozšířilo o Finsko a Švédsko," uvedla dnes Nováková. "Podle mých informací nebude Maďarsko poslední zemí, kde přijmou rozhodnutí o ratifikaci přístupu," dodala prezidentka. Vstup dvou skandinávských zemí zatím neschválilo ani Turecko, Ankara má výhrady zejména ke vstupu Švédska.

Finsko a Švédsko podaly žádost o přistoupení k Severoatlantické alianci společně loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která změnila dlouhodobé postoje tamních vlád i obyvatel k otázce členství v NATO.

Nováková také na dotaz ČTK uvedla, že zatím není rozhodnuto o možném stěhování maďarského velvyslanectví z izraelského Tel Avivu do Jeruzaléma. O tom, že by se velvyslanectví mohlo stěhovat již během dubna, dnes napsal zpravodajský web The Times of Israel s odkazem na zdroje z izraelského ministerstva zahraničí a sesterský deník Zman Jisrael. Velvyslanectví většiny zemí v Izraeli, včetně České republiky, se kvůli nedořešenému izraelsko-palestinskému konfliktu nacházejí v Tel Avivu, nikoli v Jeruzalémě.

"Chci věřit, že Česká republika své velvyslanectví přestěhuje a budu velmi rád, učiní-li totéž i Maďarsko," uvedl Zeman, který dlouhodobě podporuje stěhování českého úřadu do Jeruzaléma. České velvyslanectví má v Jeruzalémě od roku 2021 úřadovnu.