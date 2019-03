Ilustrační foto - Běžec na lyžích Michal Novák vybojoval 23. ledna 2018 na mistrovství světa do 23 let ve finském Lahti stříbrnou medaili v závodě na 15 kilometrů volnou technikou.

Falun (Švédsko) - Běžec na lyžích Michal Novák si 14. místem v závodě na 15 km volnou technikou ve Falunu vylepšil maximum ve Světovém poháru. Vyhrál Rus Alexandr Bolšunov, který díky pátému triumfu v sezoně výrazně stáhl náskok Nora Johannese Hösflota Klaeba v čele seriálu. Ženskou desítku ovládla Norka Therese Johaugová, jediná česká zástupkyně ve startovní listině Petra Nováková doběhla na 49. místě.

Její bratr Michal dojel v SP dosud nejlépe na 24. místě ve sprintu, v distančním závodě byl ještě o deset příček níž. Tentokrát ale stříbrný medailista ze stejné trati v kategorii do 23 let z letošního mistrovství světa juniorů v Lahti dokázal od startu držet tempo s nejlepšími. V cíli ztratil na vítěze minutu a čtvrt a porazil řadu předních běžců v čele s Klaebem.

"Vůbec tomu nerozumím, nechápu, co se stalo. Dopoledne před závodem jsem byl šíleně vyčerpaný, ale při závodě to bylo v pořádku a snažil jsem se o uvolněnou jízdu a techniku přizpůsobit podmínkám," citoval Nováka svazový web. "Musím smeknout servisu, protože dneska jsem měl rakety na nohou," dodal.

Druhý skončil Nor Martin Johnsrud Sundby, jenž za Bolšunovem zaostal o devět sekund. Třetí doběhl o dalších devět sekund zpět Nor Didrik Tönseth, mezi prvními sedmi závodníky byli čtyři Norové a tři Rusové.

Třicetiletá Johaugová vyhrála dvanáctý závod na dlouhých tratích v řadě, devět jich ovládla v SP a tři na mistrovství světa. Druhou Ebbu Anderssonovou ze Švédska porazila o 18,5 sekundy, třetí místo obsadila s půlminutovým odstupem Američanka Jessica Digginsová. Od svého návratu po dopingovém trestu zůstává Johaugová v distančních závodech neporažená.

Vedení v průběžném pořadí SP si před závěrečnou minitour v Kanadě čtvrtým místem upevnila Norka Ingvild Flugstad Östbergová. Před druhou Ruskou Natalií Něprjajevovou, která kvůli nemoci dnes ve Švédsku nestartovala, vede o 97 bodů.

Muži - 15 km volně:

1. Bolšunov (Rus.) 33:18,6, 2. Sundby -8,9, 3. Tönseth -17,7, 4. Röthe (všichni Nor.) -32,2, 5. Larkov (Rus.) -41,3, 6. Krüger (Nor.) -44,6, 7. Červotkin (Rus.) -52,1, 8. Musgrave (Brit.) -1:03,3, 9. Esteve (And.) -1:07,9, 10. D. Cologna (Švýc.) -1:09,0, ...14. M. Novák (ČR) -1:14,2.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1393, 2. Bolšunov 1379, 3. Röthe 852, 4. Krüger 748, 5. Tönseth 730, 6. Sundby 689, ...88. M. Novák 37, 130. Pechoušek (ČR) 6.

Ženy - 10 km volně:

1. Johaugová (Nor.) 25:23,9, 2. Anderssonová (Švéd.) -18,5, 3. Digginsová (USA) -30,3, 4. Östbergová -30,8, 5. H. Wengová (obě Nor.) -41,4, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -45,4, 7. Von Siebenthalová (Švýc.) -47,5, 8. Bělorukovová (Rus.) -53,8, 9. Dahlqvistová (Švéd.) -54,1, 10. Niskanenová (Fin.) -1:01,0, ...49. P. Nováková (ČR) -3:04,6.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 32 závodů): 1. Östbergová 1424, 2. Něprjajevová (Rus.) 1327, 3. Pärmäkoskiová 1115, 4. Johaugová 1060, 5. Digginsová 901, 6. Bělorukovová 848, ...58. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.