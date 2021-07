Novak Djokovič děkoval za svoji kariéru Federerovi a Nadalovi

Londýn - Novak Djokovič je přesvědčen, že na tenisovém vrcholu je díky svým největším rivalů Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi. Srb svým dnešním šestým titulem na trávě ve Wimbledonu vyrovnal s dvaceti grandslamovými trofejemi právě jejich rekordní bilanci.

"Musím Rafovi a Rogerovi složit poklonu, jsou legendy našeho sportu a dva nejdůležitější hráči, kterým jsem ve své kariéře čelil," řekl Djokovič po finále Wimbledonu, v němž porazil Itala Mattea Berrettiniho a v All England Clubu nenašel přemožitele potřetí v řadě.

Když Djokovič vyhrál v roce 2008 svůj první grandslamový titul na Australian Open, Švýcar Federer už jich měl dvanáct a Španěl Nadal tři. "Oni jsou důvodem, proč jsem tady. Zprvu jsem s nimi velké zápasy prohrával a ukázali mi, že musím být silnější fyzicky, psychicky i takticky," řekl Srb.

Zatímco Federer získal dvacátý titul v roce 2018, Djokovič jich od té doby do své sbírky přidal osm. "Je to za posledních deset let úžasná jízda a snad tady nekončí," pronesl a věří, že poslední slovo neřekli ani jeho sokové. "My tři ještě nezpomalujeme."

Djokovič, Federer a Nadal kralují turnajům velké čtyřky již od roku 2004. Z posledních 71 grandslamových turnajů vyhráli po dnešku přesně šedesát z nich.

Federer bezprostředně po vítězství Djokovičovi pogratuloval na sociálních sítích. "Gratuluju Novaku k tvému 20. majoru. Jsem hrdý na to, že mám možnost hrát v mimořádné éře tenisových šampionů. Úžasný výkon, dobrá práce," napsal Švýcar na twitteru.

Djokovič letos vyhrál Australian Open, Roland Garros i Wimbledon a má jedinečnou šanci se stát třetím tenistou, který získá kalendářní Grand Slam. "Můžu určitě uvažovat o tom, že se to může stát. Doufám, že budu mít tu šanci. Jsem ve skvělé formě, hraju výtečně a získat Grand Slam je aktuálně mojí hlavní prioritou," konstatoval rodák z Bělehradu. US Open startuje 30. srpna.

Kalendářní Grand Slam dosud vyhráli jen dva tenisté. V roce 1938 to dokázal Američan Don Budge a dvakrát to zvládl Australan Rod Laver, jenž uspěl v roce 1962 a před 52 lety.