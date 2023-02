Nováčkům na Utkání hvězd NBA vládl Gasolův výběr, zářil Alvarado

All Star víkend basketbalové NBA odstartoval v pátek miniturnaj nováčků, který vyhrál výběr Paua Gasola. Ve finále zdolal tým Joakima Noaha 25:20. Nejužitečnějším hráčem turnaje se stal rozehrávač New Orleans José Alvarado (na snímk se raduje z vítězného koše).

Salt Lake City (USA) - All Star víkend basketbalové NBA odstartoval v pátek miniturnaj nováčků, který vyhrál výběr Paua Gasola. Ve finále zdolal tým Joakima Noaha 25:20. Nejužitečnějším hráčem turnaje se stal rozehrávač New Orleans José Alvarado.

Nováčkovská exhibice se letos hrála jako turnaj čtyř týmů. Jejich patrony byli Gasol, Noah, Jason Terry a Deron Williams, kteří si vybírali hráče.

V semifinálových zápasech hraných do 40 bodů zvítězil Gasolův tým nad Williamsovým (40:25) a Noahův výběr si poradil s Terryho hráči (40:32). Finále hrané do 25 bodů uzavřel trojkou Alvarado, který dal v zápase za pět minut pět bodů. Předtím v semifinále nasbíral 13 bodů.

Uvolněnou atmosféru zápasů dokumentovalo, že rozhodčí během finále tolerovali Alvaradovi držení nejlepšího střelce poražených Quentina Grimese, který dal 14 bodů.

"Nebylo to čisté, ale správné," smál se Alvarado. "Nevěděl jsem, že se něco takového v utkání nováčků může. Měl jsem upozornit sudí, aby Josému pískli technickou chybu. Jasně, byla to zábava, ale přece jen jsem chtěl vyhrát," řekl Grimes z New York Knicks.

Gasol, jenž se v pátek zároveň ocitl mezi finalisty pro vstup do basketbalové Síně slávy, navzdory úspěšné premiéře trenérskou kariéru neplánuje. "Odcházím na vrcholu. Zkusil jsem si to, ale nejspíš to bylo naposledy," uvedl někdejší španělský reprezentant a dvojnásobný šampion NBA s Los Angeles Lakers.