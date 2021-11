Nováček Panák chtěl hlavně hrát fotbal, v reprezentaci už moc nevěřil

Praha - Sparťanský fotbalista Filip Panák už přestával věřit, že se někdy dostane do české reprezentace. Šestadvacetiletý defenzivní univerzál se ještě před půlrokem zotavoval z vleklého zranění kolena a přál si hlavně to, aby vůbec mohl hrát. Nyní ho trenéři národního týmu dodatečně povolali na listopadová utkání s Kuvajtem a Estonskem.

"Samozřejmě jsem za nominaci strašně rád, vysnil jsem si to jako kluk. Už jsem v to moc nevěřil, nebo spíš vůbec. Povedlo se to, jsem za to strašně rád. Doufám, že si to užiju," řekl v on-line rozhovoru s novináři Panák, který se na dnešním srazu v Praze připojil k týmu.

Stoper, jenž může hrát i na pozici defenzivního záložníka, od podzimu 2018 laboroval s vážným zraněním. Předloni v únoru přestoupil z Karviné do Sparty, ale zdravotní potíže měl dál a musel na další operaci. V té době dokonce zvažoval konec kariéry, ale nakonec se rozhodl pokračovat a v této sezoně se vrátil na trávníky.

"Bylo to složité období, řekl jsem o tom už hodně. Doufám, že už to bude jen pozitivnější, na tohle se postupně začne zapomínat a bude se mluvit spíš o tom, co předvádím na hřišti. Reprezentaci jsem si v té době samozřejmě nedokázal představit, to by mě nenapadlo," připustil Panák.

"Já chtěl hlavně hrát fotbal a bylo mi v tu chvíli jedno, kde to bude. Jestli ve Spartě, někde na hostování nebo jinde. Jsem rád, že to dopadlo, jak dopadlo a teď si to všechno užívám," doplnil sparťanský obránce.

Nominaci bere i jako dodatečný dárek k narozeninám, které oslavil minulé úterý. "Asi je to to nejvíc, co jsem dostal. Samozřejmě ještě dárek od přítelkyně, ať jí nekřivdím. Ale tohle je druhý nejlepší," řekl Panák s úsměvem.

Z nominace kvůli zranění vypadli tři jeho spoluhráči ze Sparty ofenzivní univerzál Adam Hložek, pravý bek Tomáš Wiesner a stoper Ondřej Čelůstka. "Mrzí mě to hodně. I ta moje nominace byla skrz Čeldu, že se zranil. Jsem nominovaný místo něj, to mi to trošku kazí. Ale doufám, že se všichni dají dohromady a zbytek podzimu všichni zvládneme, jak si přejeme," podotkl Panák.

S reprezentačními trenéry zatím nemluvil o tom, jaký prostor v nadcházejících dvou zápasech dostane. "Před hodinou jsme přijeli, měli jsme oběd. S kustody jsem řešil věci. Ještě jsem se s nikým neviděl, na to ještě bude času hodně," uvedl Panák.

Těší ho, že zápas kvalifikace mistrovství světa proti Estonsku odehraje český celek na Letné, kde má sídlo Sparta. "Znám tam zázemí, lidi, to bude podle mě všechno stejné. Takže to pro mě bude určitě jednodušší," mínil Panák.

Těší ho, že koleno po operaci drží. "Reaguje podle mě adekvátně k zátěži. Samozřejmě když je zápasů víc, tak jsem nějakým způsobem unaven a tělo se ozývá. Ale není to nic, co by mě nějak výrazně limitovalo. Vše je to v rámci toho, co dokážu zvládnout. Když už třeba nemůžu, domluvím se s trenéry a mám nějaké úlevy," řekl Panák.

Před sezonou nevěděl, jak na tom bude a v létě bylo ve hře i hostování. "Ta varianta tam byla. Počkali jsme na přípravu, jak bude vypadat. Bavili jsme se o tom, že kdyby to nevyšlo ve Spartě, šel bych hostovat do Karviné. Čím byla příprava delší, tak jsem víc chápal, že asi budu zůstávat ve Spartě. Takže hostování šlo úplně mimo," prohlásil Panák.

Smlouva ve Spartě mu vyprší po konci sezony. "Nějakým způsobem se to (prodloužení) asi řeší. Ale jde to mimo mě, od toho mám manažera. Sparta to řeší s ním. Vůbec nevím, v jaké je to fázi. Doufám, že přijdu až k hotovému," dodal Panák.