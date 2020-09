Nováček extraligy chce usilovat o play off

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic, kteří se po sedmi letech vrátili do extraligy, chtějí v nesestupové sezoně zabojovat o play off. Kouč Václav Prospal bude spoléhat převážně na úspěšný kádr z minulé prvoligové sezony doplněný o několik posil v čele s brankářem Markem Čiliakem z Komety Brno.

"Chceme se etablovat v nejvyšší soutěži. Od sezony čekáme spoustu vítězství. Z každého zápasu chceme získat body a toužíme vybojovat co nejlepší umístění. Bez ohledu na to, jestli bude soutěž sestupová nebo nikoliv, je pro nás velikým lákadlem účast v play off," řekl Prospal na tiskové konferenci. "Každý den musíme odvádět stoprocentní práci," doplnil generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

Novým tvářemi v týmu jsou vedle Čiliaka dočasně gólman Jiří Patera, který má v NHL kontrakt s Vegas, obránce Ondřej Slováček a útočníci Miroslav Indrák, Daniel Voženílek a Vít Jonák. Vedení klubu neúspěšně jednalo také s odchovanci Romanem Horákem (nyní Sparta) a Jiřím Novotným (Ambri-Piotta).

"Po postupu jsme se dohodli, že v extralize dáme šanci dosavadnímu jádru mužstva. Intenzivně jsme hledali především gólmana, protože jsme věděli, že odejde Milan Klouček. Přivedli jsme Marka Čiliaka, čímž jsme udělali nejdůležitější krok. Kádr však není uzavřený, to se stane až 31. ledna," uvedl Prospal, jehož svěřenci se v létě potýkali s nákazou covidem-19.

"Dvě karantény obrovsky zasáhly do přípravy, zbyly nám pouze čtyři týdny na intenzivní trénink. V podstatě jdeme do extraligy s deseti tréninky a pár zápasy, takže se nedá mluvit o komplexní přípravě. Není to výmluva, je to fakt," dodal Prospal.

Kapitánem zůstává čtyřiadvacetiletý obránce Pavel Pýcha. "Je to pro mě čest a jsem rád, že zůstává pohromadě většina loňského kádru. Věřím, že navážeme na úspěšnou sezonu," prohlásil Pýcha, který vytvořil v první lize s 60 body z 57 utkání rekord mezi obránci.

Motor postoupil po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru jako suverénní vítěz základní části z rozhodnutí výkonného výboru svazu. Teď šíření nemoci covid-19 naopak Jihočechům zkomplikovalo přípravu. "Přerušení letní přípravy bylo hodně nepříjemné. Když se vypadne z rytmu, těžko se znovu naskakuje. Není vůbec jednoduché dohánět tréninkové manko a nedá se to zvládnout ze dne na den. Potřebujeme nějaký čas," řekl Pýcha.

Uplynulá sezona skončila nejen sportovním úspěchem, ale také mírným finančním ziskem, přestože celkovou bilanci ovlivnil ušlý zisk na vstupném ze zrušeného play off. "Měli jsme dopředu nachystanou částku na posily do konce lednového přestupního termínu, ale trenéři nevznesli žádný konkrétní požadavek. Díky tomu jsme pracovali s určitou perspektivou pouze na příchodu gólmana. Dali jsme hodně dobrou nabídku Patriku Bartošákovi, ale ten ji odmítl. Proto nám zbyly peníze," uvedl Bednařík.

Do extraligy vstupují Jihočeši s řádově stejným rozpočtem, jaký měli v minulém ročníku. Kolem 70 milionů korun pro A-tým a zhruba 20 milionů na mládež. "Vzhledem k restriktivním vládním opatřením a dalším souvislostem provázejícím koronavirovou krizi se nám nepodařilo navýšit rozpočet, ale jsme rádi, že se budeme pohybovat alespoň na loňské úrovni," doplnil.

Klub získal nového generálního partnera, potravinářskou firmu Madeta, kterou má i v názvu. Dosavadní generální partner ČEZ se přesunul na post hlavního partnera. "Dohodli jsme se klubem, že nebudeme zveřejňovat výši našeho příspěvku. Ale bude určitě takový, aby klub mohl prosperovat. Sestava v klubu nás za poslední léta přesvědčila, že se nám vklad vyplatí," uvedl generální ředitel Madety Milan Teplý.

Motor měl už v první lize pravidelně zcela zaplněnou Budvar Arenu. Před startem extraligy prodal 4500 permanentek, načež prodej s ohledem na koronavirovou situaci zastavil. "Obáváme se dalšího vývoje, ale máme připravený systém, jakým způsobem pouštět diváky do hlediště. Na každého permanentkáře se zřejmě nedostane při každém šestém až sedmém utkání," prohlásil Bednařík.

"Uvidíme, jak budou permanentkáři mezi sebou solidární. Za normálních podmínek bychom zřejmě prodali 5500 stálých vstupenek. Aktuálně jsme připravení, že některým permanentkářům budeme vracet peníze," dodal.

Čecké Budějovice přišly o extraligu před sedmi lety, kdy majitel licence Mountfield odstěhoval klub do Hradce Králové, a ve čtvrtek v úvodním kole přivítají právě Východočechy. "Nebýt covidové krize, určitě by bylo vyprodáno. Myslím, že by se zaplnilo i náměstí, kam bychom umístili velkoplošnou obrazovku. Je to velká škoda, že nemůžeme pustit do haly všechny fanoušky," litoval prezident klubu Roman Turek.