Nováček Dostál se těšil do Tampere, je připraven přijmout jakoukoliv roli

Praha - Netradičně hned na mistrovství světa si může hokejový brankář Lukáš Dostál připsat premiérový start za seniorskou reprezentaci. Jednadvacetiletý gólman startoval na dvou juniorských světových šampionátech, v listopadu 2020 ale odešel do zámoří a snaží se prosadit do kádru Anaheimu v NHL. Zatím zasáhl v dresu Ducks do čtyř zápasů v elitní lize, jinak působí na farmě v nižší AHL. I tak jej ale vedení národního týmu zařadilo mezi trojici brankářů pro nadcházející turnaj ve Finsku.

"Pozvánka mě překvapila, ale jsem za ni mile rád a těším se," řekl Dostál novinářům před dnešním odletem do Tampere, kde budou Češi hrát zápasy základní skupiny MS. Informace, že má o jeho služby zájem trenér Kari Jalonen, ale měl. Generální manažer Petr Nedvěd jej s předstihem kontaktoval. "Už před play off jsem mluvil s panem Nedvědem a ptal se mě, zda mám zájem reprezentovat, což vždy mám," uvedl. Poté, co San Diego Gulls prohrálo v 1. kole play off, zavolal mu Nedvěd znovu. "A já jsem to všema deseti přijal. Jsem rád, že jsem tady," uvedl.

Dostál si tak může premiérový reprezentační start připsat v Tampere, kde téměř dva roky chytal. V únoru 2019 totiž z mateřské Komety Brno odešel do Ilvesu, za nějž nastupoval i v následující sezoně a začátkem ročníku 2020/21. "Reprezentovat je dětský sen. Ve Finsku jsem hrál, Tampere dobře znám, ale ještě jsem nebyl v nové hale. Těším se, že se do ní podívám," řekl Dostál. Spoluhráče proto bez problémů provede i městem. Pokud budou chtít. "Myslím si, že downtown (centrum) města je hezké," řekl. Nominace potěšila i přítelkyni, kterou si v Tampere našel. Studuje totiž ve Finsku univerzitu. "Byla ráda. Asi se tam uvidíme," pousmál se.

Až v dějišti MS se podle jeho slov rozhodne, jaká bude jeho role v týmu. S trenéry ji ještě neřešil. "Zatím jsem v podstatě jen přijel," řekl Dostál. Problém by neměl ani s pozicí brankáře číslo 3. "Jsem tady od toho, abych plnil roli, kterou mi tým dá. Těším se, ať bude jakákoliv. V podstatě to není o mně, ale o národním týmu. O lidech v České republice. Jakou roli dostanu, tu akceptuji a budu se snažit z toho vytěžit maximum," zdůraznil Dostál.

Jeho brankářskými kolegy jsou Karel Vejmelka a Marek Langhamer, s nimiž se potkal i v Kometě. "Je pravda, že kluky znám. Marek navíc šel po mně do Ilvesu," připomněl Dostál, že Langhamer jej nahradil i v severském angažmá. U reprezentace navíc nyní působí i početná trenérská skupina z Brna. Jalonenovými asistenty jsou Libor Zábranský a Martin Erat, v realizačním týmu je jako videokouč Jiří Horáček.

Pokud Dostál zasáhne do zápasu MS, nervózní prý nebude. "Nervozita mě nikdy nesvazovala, snažím se užít si každý zápas. Převládá nadšení, trémista nejsem," řekl talentovaný gólman. Věří, že Češi ve Finsku uspějí. "Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to půjde. Ambice jsou ale vždy nejvyšší," dodal Dostál, který letos v březnu jako první český brankář v historii nižší zámořské hokejové soutěže AHL vstřelil branku.