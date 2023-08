Nová zubařská ambulance v Novém Jičíně přijme 1200 lidí, přihlásilo se 5600

Nový Jičín - Nemocnice Agel Nový Jičín otevřela v budově Stomatologické polikliniky v ulici Msgr. Šrámka novou zubařskou ambulanci. Přijmout může 1200 lidí, zájemců o registraci se přitom během čtyř dnů elektronicky přihlásilo téměř 5600. V ordinaci je místo ještě pro jednoho stomatologa, které chce nemocnice obsadit. ČTK to řekl předseda představenstva Nemocnice Agel Nový Jičín Jakub Fejfar.

Fotogalerie

Dvě nové kompletní stomatologické praxe vznikly ve spolupráci s městem, kterému patří budova polikliniky. Ordinace jsou tam v nájmu. "Ze zájmu o registraci do nové ordinace odhadujeme, že ještě zhruba 4000 lidí by potřebovalo stomatologa," řekl novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení). O registraci do nové ambulance měli podle něj zájem nejen lidé z města, ale z celého novojičínského regionu.

Na podporu zubařů, kteří by přišli do města, má Nový Jičín vyhlášený dotační titul. Je z něj možné získat až milion korun. "Nicméně zatím se díky tomu podařilo nalákat pouze jednoho zubaře a už ten titul je vyhlášen od roku 2021, takže v podstatě třetí rok. Ale věříme tomu, že se ještě další najdou. Doufejme, že do budoucna se to podaří saturovat tak, aby plus minus všichni, kteří potřebují, zubaře měli," řekl Syrovátka.

V případě nových ordinací Agelu ale uvedený dotační titul nebylo možné využít. "My jsme se dohodli tím způsobem, že město zafinancovalo rekonstrukci prostor a nemocnice Agel si potom pořídila veškeré potřebné vybavení," řekl místostarosta. Město tak zaplatilo 1,15 milionu korun a Agel další zhruba čtyři miliony.

Ordinaci obsadil stomatolog Daniel Polák. "Není jenom stomatolog, ale má i odbornost stomatochirurga, to znamená, opravdu dokáže zvládnout vcelku obšírné spektrum stomatologické péče," řekl Fejfar. Uvedl, že v první vlně je ordinace schopna pojmout zhruba 1200 pacientů.

"Věřím, že druhé křeslo v dohledné době obsadíme buď novopečeným absolventem lékařské fakulty stomatologického směru, eventuálně je zde možnost i dentální hygieny, která je nedílnou součástí stomatologické péče v 21. století. Možnosti jsou otevřené, a pokud se nám tento koncept osvědčí, tak si myslím, že je zde prostor i pro další rozšiřování nových ambulanci," řekl Fejfar.

Stomatologové podle něj na Novojičínsku výrazně chybí, navíc stárnou a mnozí už jsou v důchodovém věku. Jen během dvouměsíční přípravy nové ordinace odešli do důchodu dva zubaři. "Opravdu je tady velký převis poptávky před možnou nabídkou stomatologické péče," řekl Fejfar.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Martin Gebauer (ANO) řekl, že situace se zhoršuje i tím, že na zasloužený odpočinek odcházejí zubaři, kteří měli nasmlouvaných třeba 2500 pacientů. "Dnešní zubaři registrují něco mezi 500 až maximálně 800 klienty. Takže to, že v Novém Jičíně se podařilo, že bude registrace 1200 klientů na jedno křeslo, je úplně úžasné. Je to krásné číslo, ale opravdu to nenahradí ty, kteří odcházejí. A odchází jich víc, než jich začíná, takže de facto kontinuálně pokračuje pokles reálné zubní péče, nejenom v Moravskoslezském kraji, ale víceméně v celé republice," řekl Gebauer.

V kraji je podle něj momentálně potřeba minimálně 80 zubařů. Nejtristnější je situace v odlehlých oblastech Frýdecko-Místecka či Bruntálska. "Dneska se stomatologové soustřeďují do větších měst, kde je větší kupní síla. Už dávno neplatí, že lékař jde za pacientem, ale pacient prostě dojde za svým lékařem," řekl Gebauer.