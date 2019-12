Nová zástupkyně ombudsmanky se chce věnovat ochraně práv dětí

Ombudsmanka Anna Šabatová (vpravo) se zdraví se svou novou zástupkyní Monikou Šimůnkovou 9. prosince 2019 v Brně po tiskové konferenci k výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv.

Ombudsmanka Anna Šabatová (vpravo) se zdraví se svou novou zástupkyní Monikou Šimůnkovou 9. prosince 2019 v Brně po tiskové konferenci k výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv. ČTK/Šálek Václav

Brno - Prioritami nové zástupkyně veřejné ochránkyně práv Moniky Šimůnkové je ochrana práv dětí. Zaměřit se chce ale také na ochranu práv seniorů, řekla v rozhovoru pro ČTK a Český rozhlas. Zástupkyně ombudsmanky je dnes poprvé v brněnské kanceláři, jakou agendu bude mít na starosti, ještě není známo.

Šestačtyřicetiletá Šimůnková byla zmocněnkyní pro lidská práva za vlády Petra Nečase (ODS), řídila vládní sekci pro lidská práva. Pracovala také v Nadaci Naše dítě a v Českém helsinském výboru. Nyní je členkou výboru pro práva dítěte při radě vlády pro lidská práva.

"Má agenda se odvine od toho, co mi přidělí paní ombudsmanka. Jsme domluveny, že mne první týdny do Vánoc zaučí, abych viděla celou agendu ombudsmanství, jakým způsobem běží, co se řeší a zhruba od Nového roku bychom si tu agendu rozdělili," uvedla Šimůnková.

Za velmi důležité kompetence ochránce považuje zkoumání práv lidí omezených na svobodě, to znamená návštěvy v zařízeních sociální péče, v zařízení pro lidi dlouhodobě nemocné, pro seniory a tak dále. "Velmi důležitá je i agenda osob zdravotně postižených, kdy ombudsman monitoruje postavení osob zdravotně postižených. Je důležité například zaměřit se na dennodenní aspekty života těchto lidí. Velmi mne třeba udivilo to, že dnes většina nádraží a stanic ještě stále není přístupná pro vozíčkáře. To jsou věci, na které musí ombudsman dnes a denně upozorňovat," uvedla Šimůnková.

Jejími prioritami jsou ochrana práv dětí a seniorů. "Jsem právník a celý život se věnuji právům osob, které jsou nějakým způsobem ve znevýhodněném postavení. Celý život jsem se věnovala právům dětí, právům ohrožených dětí. Jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva v letech 2011 až 2013 jsem se zaobírala všemi aspekty, kterými se zaobírá ombudsman," uvedla Šimůnková.

Funkční období nové zástupkyně veřejné ochránkyně práv začalo složením slibu 4. prosince 2019. Na konci listopadu ji do funkce zvolila Poslanecká sněmovna, když jí v tajných volbách dala přednost před právničkou Lenkou Marečkovou.

Ombudsmanka chce přestupek za nedůstojné zacházení

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová by ráda prosadila zavedení přestupku za nedůstojné zacházení. Reaguje tím na různé případy ponižování lidí v zařízeních sociálních služeb. Ombudsmanka to dnes řekla na tiskové konferenci o výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv. Šabatová je třetí veřejnou ochránkyní práv, po Otakaru Motejlovi a Pavlu Varvařovském.

"Byli bychom rádi, kdyby se podařil prosadit přestupek za nedůstojné zacházení nebo za nepřiměřené zásahy do osobní integrity, třeba při přikurtování klienta. To jsou věci, které se dějí. Byli bychom rádi, kdyby existovala možnost, jak individuálního pracovníka potrestat," uvedla.

Ombudsman pomáhá jednotlivcům proti zvůli úřadů. Poslanecká sněmovna přijala zákon o veřejném ochránci práv 8. prosince 1999, úřad začínal s 86 zaměstnanci, nyní jich má 155. Zatímco v prvním roce fungování kancelář obdržela asi 6000 podnětů, ale jen polovina byla její v působnosti, nyní kancelář ročně dostává asi 8000 podnětů a může se ze zákona zabývat asi 70 procenty z nich. Za dobu své existence dostal ombudsman asi 130.000 podnětů k šetření. Více než 600 věcí začal řešit z vlastní iniciativy.

"V případě, že úřad pochybil, tak po upozornění ombudsmana v naprosté většině případů napravil své jednání. K sankci, tedy k nejvážnějšímu opatření, ombudsman musel přistoupit jen ve dvou procentech ze všech šetření," řekla ředitelka právní sekce Petra Zdražilová.

Kancelář veřejného ochránce práv se v minulosti zabývala například zásahem policie proti účastníkům technoparty CzechTek, také takzvanými šmejdy nabízející zboží na předváděcích akcích nebo solární elektrárnou u Moldavy na Teplicku, která dostala povolení nezákonně. Bojovala proti zadlužování dětí i za to, aby více dětí dosáhlo na sirotčí důchody. Díky zásahu kanceláře se podle ombudsmanky například podařilo zbourat řadu černých staveb, lidé si také dávají větší pozor na nelegální domovy pro seniory. Úřad se také často zabývá tím, aby lidé dostávali ve správné výši své důchody.

Funkční období Šabatové končí zhruba za dva měsíce, nástupce ještě není vybraný. Šabatová se nicméně podílela na budování instituce, protože prvních šest let fungování úřadu byla zástupkyní prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla. "Ze začátku bylo hodně nadšení a vůle pomáhat a méně zkušeností, často se šlo i metodou pokus omyl. Teď zde funguje profesionální kancelář. Nadšení doufám neubylo, ale zkvalitnily se postupy právníků," zhodnotila Šabatová.