Nová rada Plzeňského kraje odvolala z představenstev nemocnic dosazené politiky

Plzeň - Čtyři politiky z ODS, TOP 09 i ANO odvolala dnes s okamžitou platností nová rada Plzeňského kraje z představenstev krajem zřizovaných nemocnic v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu. Rada to učinila na mimořádném jednání čtvrtý den po svém zvolení z pozice valné hromady nemocnic. ČTK to dnes řekl krajský radní pro zdravotnictví Pavel Hais (Piráti). Člen představenstev Klatovské a Stodské nemocnice Petr Suchý (TOP 09) odvolání očekával, netušil ale, že přijde tak rychle. V týdnu kontaktoval nového hejtmana i nového radního pro zdravotnictví a chtěl jim předat nějaké materiály, ani jeden ale prý nereagoval. Dnes dopoledne tak Suchý, který se o odvolání dozvěděl od novinářů, normálně pracoval, řekl ČTK.

Rada odvolala z představenstva Domažlické nemocnice senátora ODS Vladislava Vilímce, z představenstva Klatovské nemocnice místopředsedu krajské ODS Romana Jurečka a předsedu krajské TOP 09 Suchého, z představenstva Rokycanské nemocnice poslance ANO Kamala Farhana a z představenstva Stodské nemocnice rovněž Suchého.

Právě obsazování představenstev krajských nemocnic bylo rozbuškou vedoucí k pádu dosavadní krajské koalice, kterou od voleb v roce 2020 tvořila ODS a TOP 09 a Piráti + STAN. Piráti ale před necelými třemi týdny vypověděli koaliční smlouvu. Mimo jiné i proto, že ODS a TOP 09 podle nich "na sílu" protlačila do představenstva Klatovské nemocnice Jurečka, kterého Piráti označují za kmotra. Na pondělním jednání zastupitelstva se koalice rozpadla, když zastupitelé na návrh dosud opozičního hnutí ANO odvolali celou radu. Nové spojenectví v čele kraje pak utvořila ANO, Piráti a STAN, které vzápětí zvolily hejtmana a celou novou radu. ODS s TOP 09 skončily v opozici spolu s ČSSD, KSČM a SPD.

"Důvodem pro změnu ve složení představenstev krajských nemocnic je změna politického vedení Plzeňského kraje a náprava silového obsazení těchto postů hlasováním ODS a TOP 09 z ledna tohoto roku,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). I bez odvolaných členů jsou podle něj představenstva jednotlivých nemocnic plně funkční a jejich rozhodování jsou plnohodnotná.

Obsazování politiků do představenstev nemocnic byla jedna z věcí, která se v minulé koalici nelíbila nejen Pirátům, ale i STAN. Podle nich mají být představenstva nemocnic složená z odborníků, politici mají mít místo v kontrolních orgánech - tedy v dozorčích radách, řekl dnes ČTK Hais. Tříčlenná představenstva Domažlické, Stodské a Rokycanské nemocnice a pětičlenné představenstvo Klatovské nemocnice radní doplní ve funkci valné hromady nemocnic na svém řádném jednání 28. února.

"Čekal jsem, že to přijde, ale dodnes jsem o tom nevěděl. Ještě dnes jsem hodinu podepisoval asi 40 běžných listin, které mi dala asistentka k podpisu. Tak to ani ani nebude platné," konstatoval Suchý. Podle svých slov v týdnu kontaktoval Haise i Špotáka, chtěl jim prý předat materiály a informace o tom, co se v nemocnicích za rok a půl od voleb podařilo udělat. "Nikdo z nich ale nereagoval," řekl. Podle Suchého se v nemocnicích podařil za poslední dobu obrovský pokrok. Nemocnice budou mít o 150 milionů lepší hospodářský výsledek než v roce 2019 a poprvé od roku 2014 se z nich bude do rozpočtu kraje vracet 50 milionů korun, řekl. Krajské nemocnice totiž hospodaří ztrátově a kraj na jejich činnost každoročně doplácí formou takzvané služby obecně hospodářského zájmu.

Do konce loňského roku řídil krajské nemocnice servisní holding Nemocnice Plzeňského kraje. Nově má poskytovat všem šesti krajským nemocnicím služby, jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů či propagace, Centrum sdílených služeb pod Klatovskou nemocnicí. Na rozdíl od minulosti, kdy byl předseda představenstva zároveň ředitelem nemocnice, v nynějším uspořádání jsou ředitelé zaměstnanci nemocnic a představenstvo má řídicí funkci. "Například já byl v představenstvu Klatovské nemocnice hlavně kvůli IT, aby se řešilo jednotné kyberzabezpečení, software a podobně. To byly věci, které jsem chtěl novému vedení kraje předat. Nevím, jak to bude pokračovat. Budeme kroky nové rady pečlivě sledovat," dodal Suchý.