Nová pamětní deska připomíná hrdinství pilota RAF plukovníka Karla Janšty

Praha - V Praze byla dnes odhalena pamětní deska pilota britského Královského letectva (RAF) plukovníka in memoriam Karla Janšty, příslušníka 311. československé bombardovací perutě RAF. Radnice Prahy 2 chce tímto gestem vyzdvihnout Janštovy zásluhy, a napravit tak křivdy, které mu po návratu do vlasti způsobil komunistický režim. Pamětní deska visí na domě v Žitné ulici č. 32, kde Janšta žil až do své smrti v roce 1986. Odhalení se zúčastnila mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová (ODS), Janštova dcera Jana Zachová nebo autor desky Petr Císařovský

Slavnostní odhalení desky připomnělo 110. výročí Janštova narození. Narodil se 9. prosince 1912 v Troubsku u Brna. Od července 1936 pracoval jako polní letecký střelec-radiotelegrafista na letišti Praha. Po nacistické okupaci Československa emigroval do Anglie, kde se od září 1940 zapojoval do prvních leteckých bojových úkolů 311. bombardovací perutě RAF. V roce 1943 se také stal členem československé Státní rady v Londýně, kde působil jako předseda branného výboru.

Během odhalení vzpomněla Zachová na hrdost, kterou Janšta i další českoslovenští letci cítili ve službách britského Královského letectva. "Každý z nás chtěl dokázat, že československý národ je hoden svobody, že za ni chce a bude bojovat až do svého konce. Byli jsme skutečnými spojeneckými vojáky a prokázali jsme britské říši dobré služby," citovala Zachová svého otce v rozhovoru pro prosincové vydání Novin Prahy 2. Podle Zachové nebyl její otec zlomen ani válečnými zážitky, ani následnou perzekucí komunistického režimu. Po válce sám odešel z armády, protože nesouhlasil se sílící bolševickou ideologií. Díky tomu nebyl vězněn, ale i přesto od roku 1952 pracoval jako asfaltér. V roce 1991 byl rehabilitován a in memoriam povýšen na plukovníka letectva.

Černochová zdůraznila, že právě hrdinové jako Janšta mají právo na to, aby byl jejich odkaz připomínám současným i budoucím generacím. Například v říjnu 2021 byla odhalena pamětní deska velitele československých pilotů v RAF Karla Janouška v Malé Štěpánské ulici v Praze. V té době byla Černochová starostkou Prahy 2. Jako ministryně obrany i nadále prosazuje uctívání památky hrdinů, kterých má podle Černochové Česká republika spoustu, ač se komunistický režim snažil přesvědčit národ o opaku.

Autor desky Petr Císařovský vytvořil také pamětní desku Karla Janouška i pamětní desku obětí leteckého bombardování Prahy v letech 1944 až 1945, která byla odhalena v květnu 2015 na budově Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze.