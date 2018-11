Praha - Nová pražská koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) se zaměří na stavbu silničních okruhů a metra D, umožní výstavbu na brownfieldech a chce také opravovat byty a přidat peníze učitelům. Chce také zajistit vysazování nových stromů a do rozhodování o výstavbě zapojit veřejnost. Novinářům to dnes řekli zástupci nově vzniklé koalice. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů a primátorem bude lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Všechny koaliční dokumenty strany podepíší příští týden v pondělí.

"Chceme, aby se Praha rozvíjela, chceme v Praze stavět, abychom vyřešili otázku bydlení, sázet stromy a vyřešit problémy s infrastrukturou. Máme předpoklady, abychom je vyřešili úspěšně," řekl kandidát na primátora a lídr Pirátů Zdeněk Hřib. "Vznikl dokument, který se podobá malému vládnímu prohlášení. Bude k dispozici opozici, obyvatelům i starostům městských částí," doplnil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

V dopravě chce nová koalice například zahájit výstavbou Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5 a investovat do oprav mostů i silnic. "Uvědomujeme si desítky let zanedbanou infrastrukturu, a to nejsou jen mosty. To manko je okolo 20 až 30 miliard korun," řekl kandidát na náměstka primátora pro dopravu Adam Scheinherr (PS). Pracovat chce koalice na dostavbě silničních okruhů, metra D a nových tramvajových tratí.

Záznam TK Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu

Pracovat bude nové vedení města také na dokončení Metropolitního plánu a chce umožnit výstavbu v bývalých průmyslových zónách, tzv. brownfieldech. V oblasti financí je pak prioritou zajistit dostatek financí pro město a městské části a změnit způsob utrácení běžných výdajů. Stejně tak v oblasti majetku dojde k přezkoumání firem nebo změnám způsobu odměn členů jejich statutárních orgánů. Opraveny a pronajaty budou městské prázdné byty. V rámci samotného chodu magistrátu bude investováno do zlepšení IT technologií.

V kultuře se chce kandidátka na radní Hana Třeštíková (PS) zaměřit na spolupráci města a jednotlivých radnic a rozvíjet kulturu a cestovní ruch i mimo centrum města. V oblasti školství plánuje navýšit v dalších letech platy učitelů a nepedagogických pracovníků o další až 1,5 miliardy Kč.

V koaličním programu mají strany uvedeno, že každou oblast budou po půl roce vyhodnocovat a strany si řeknou, co se povedlo, a co naopak ne. Do programu postupně připíší jednotliví radní také orientační termín, kdy bude co hotovo.