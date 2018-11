Brno - Nová brněnská koalice vyměnila většinu členů představenstev a dozorčích rad v devíti firmách vlastněných městem. V představenstvech budou členové nové koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, v dozorčích radách bude mít zástupce i opozice. Novinářům to řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). V opozici je ANO a SPD. Z devíti předsedů představenstev zůstanou asi jen dva, a to Miloš Havránek v dopravním podniku a Antonín Crha (KDU-ČSL) ve Starez-Sportu. Naopak jako předseda představenstva skončí u veletrhů Jiří Kuliš nebo u Brněnských komunikací Richard Mrázek (ANO). Toho by mohl nahradit radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Vaňková novinářům řekla, že změna ve složení městských firem je tradiční postup, který přichází po novém zvolení zastupitelstva. Noví členové představenstev a dozorčích rad by měli být na postech s účinností od 1. prosince. Vaňková například nahradí bývalého primátora Petra Vokřála (ANO) v představenstvu veletrhů, Vokřál bude jako opoziční zastupitel v dozorčí radě.

Primátorčin náměstek Robert Kerndl (ODS) ČTK řekl, že si nové předsedy zvolí až samotná představenstva nejspíš v prosinci, takže je předčasné mluvit o tom, kdo pozice zaujme. Nicméně z koaliční smlouvy vyplývá, které politické straně by měl post předsedy daného představenstva připadnout, a někdo už oznámil zájem se o funkci ucházet. U Brněnských komunikací by se do funkce předsedy představenstva mohl po letech vrátit Petr Kratochvíl, který má jako radní na starost dopravu, je však neuvolněným radním.

U veletrhů by se měl ucházet o post předsedy představenstva Jiří Oliva (ČSSD), Kuliš ale bude členem představenstva. V čele představenstva Tepláren Brno by mohl být Kerndl namísto náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL), ve firmě SAKO Brno nahradí Janu Drápalovou (SZ) nejspíš Filip Leder (KDU-ČSL). U Lesů města Brna skončil Mojmír Vlašín (SZ) a o místo bude usilovat nejspíš Ludvík Kadlec (ODS). Pavla Dvořáka (ANO) v čele představenstva Pohřebních a hřbitovních služeb města Brna by měl nahradit někdo z dvojice Michal Chládek a David Trllo (oba z ODS). Pirátům připadne předseda představenstva Technických sítí Brno, Pavla Staňka (ANO) tak možná nahradí Michal Marciniszyn.