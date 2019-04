Washington - Americký prezident Doland Trump, který je majitelem několika golfových hřišť, se v minulosti pochlubil 18 vítězstvími v klubových šampionátech. Podle knihy Ricka Reillyho s názvem Commander in Cheat, která je ode dneška oficiálně v prodeji, nevyhrál Trump v podstatě nic, a při hře navíc neustále podvádí.

Jméno knihy je slovní hříčkou, která vychází z názvu funkce vrchního velitele (commander in chief) spojené s úřadem prezidenta a odkazu na jistou zvukovou podobu anglických slov chief (velitel či šéf) a cheat (podvádět nebo podvodník).

Agentura AP knihu považuje za útok na Trumpův etický deficit a podle recenze magazínu The Week popis prezidentova chování při sportu vysvětluje chaos v Bílém domě. Portál Amazon v popisku uvádí, že je to neskutečné svědectví Trumpova otřesného chování v golfu, které vypovídá o prezidentově charakteru. Rozbor Trumpovy osobnosti navíc kniha slibuje i v podtitulu, který je How Golf Explains Trump, což je možné přeložit jako Co o Trumpovi vypovídá golf.

Reilly se opírá o výpovědi hráčů, golfových profesionálů, zaměstnanců klubů či takzvaných caddy, kteří hráčům nosí hole a poskytují jim rady i podporu. V knize je i rozhovor s americkým amatérským golfistou Buddym Maruccim, který se proslavil tím, že v roce 1995 mu na amatérském šampionátu U.S. Amateur jen těsně unikla porážka pozdější golfové legendy Tigera Woodse.

Marucci se 18 vítězstvími v klubových šampionátech na rozdíl od Trumpa nechlubí. "Ani náhodou. Pár jich mám, ale ani zdaleka tolik. Klubový šampionát je těžké vyhrát. Možná jich mám osm. Nanejvýš," cituje Reilly Marucciho. Autor k Maruccimu dodává, že posledních 45 let hraje pod par, což znamená, že zvládá hřiště zahrát pod méně úderů, než je stanoveno pro hráče s nulovým hendikepem, a v každém klubu v nejlepší světové desítce má pravděpodobně vlastní skříňku.

V rozboru, který je na Amazonu v kategorii golfu nejprodávanější knihou, se čtenář dozví, že 12 vítězství ze zmíněných 18 Trump dosáhl ve skupině seniorů či takzvaných superseniorů. Kluby totiž spolu s klasickým šampionátem pořádají i odlehčenou formu například pro lidi starší šedesáti let.

I další vítězství Reilly zpochybnil jako lživá, mimo jiné i to z Westchesteru v roce 2002, kdy hřiště mělo jen devět jamek místo osmnácti. Nakonec dospěl k závěru, že otevřená jsou tři možná vítězství, a to vše v Trumpově klubu ve West Palm Beach. To první v roce 2009 zaznamenal Trump v době, kdy klub nebyl otevřen. Bývalá mluvčí Bílého domu Hope Hicksová to vysvětlila tím, že turnaj, který Trump prohlásil za šampionát, se konal před otevřením klubu a byl vyhrazen pro první členy.

"Zbývají tedy dva šampionáty. Z těch dvou, v letech 2001 a 2009, jsem doposud neviděl žádnou podepsanou skórkartu a nemluvil s nikým objektivním, kdo by si pamatoval, zda vyhrál, nebo ne," píše Reilly.