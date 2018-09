Praha - Akce nesoucí označení livestream rooftop sessions představí během svého úvodního dílu President Room současnou špičku české elektronické hudby. Cílem akce, která se bude konat 12. září na střeše hotelu President, je představit publiku mladé hudební talenty. V živých setech svoji tvorbu předvede čtveřice performerů Floex, HRTL, Aid Kid a Tom Holič. Koncert se bude konat pod hlavičkou Mladí ladí jazz a počítá se s živým vysíláním na sociálních sítích. ČTK to za pořadatele sdělila Eliška Míkovcová.

"Vstupenky na koncert nebudou v prodeji, lze je pouze vyhrát v aktuální soutěži na facebookové události," uvedla Míkovcová. Právě z toho důvodu se pořadatelé rozhodli také pro živý stream. Ten potrvá tři hodiny a bude k vidění na oficiálním facebooku a youtube mezinárodního festivalu současného jazzu Mladí ladí jazz.

Jako první se představí klarinetista, skladatel, producent a multimediální umělec Tomáš Dvořák neboli Floex. Ten svoji tvorbu staví především na propojení elektronické a akustické hudby. Je zároveň autorem hudby do her. Na kontě má alba Pocustone (2001), Zorya (2011), zkrácené EP s názvem Gone z roku 2014 a letos vydanou novinku A Portrain of John Doe. Za své desky získal celkem tři ceny Anděl, nominaci na evropské ceny Qwartz, Apollo a Vinyl Awards.

Po Dvořákovi nastoupí performer na modulární syntetizátor Leoš Hort alias HRTL. Hortova hudební kariéra prošla vývojem od klasických nástrojů k modulárním syntetizátorům. Hudebník si zakládá na repetitivních rytmech s bohatými melodickými i zvukovými prvky, proměnlivou atmosférou i hravými strukturami. Za své album Datalos získal cenu Anděl v kategorii elektronická hudba. Je zároveň zakladatelem brněnského kazetového vydavatelství Bükko Tapes.

Pod pseudonymem Aid Kid vystupuje muzikant, producent a DJ Ondra Mikula. V současnosti působí jako kytarista v kapele Děti mezi reprákama. Je také součástí tvůrčího jádra skupiny Zvíře jménem Podzim. Kromě vlastních elektronických skladeb se věnuje scénické hudbě, tvorbě spotů, znělek, instalací a videomappingu.

Večer uzavře Tom Holič se svou elektronickou improvizací. "Je to hudba bez hranic, střídání klidu a pulzujících beatů, melancholické melodie trumpety prolínající rytmické fráze analogových syntetizátorů, looping vokálů, tanec a rozhodně zábava," popsali Holičovu tvorbu organizátoři.

Mezinárodní festival Mladí ladí jazz představuje od roku 2008 zahraniční i tuzemské talenty současné jazzové a experimentální scény. Koná se pravidelně v Praze a vybraných regionech. Letošní ročník se uskutečnil v dubnu a představil například držitele tří cen Grammy Coryho Henryho či britské Submotion Orchestra.