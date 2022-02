Nová expozice liberecké iQLandie pomůže dětem odhalit kouzlo matematiky

Liberec - Odhalit kouzlo matematiky pomůže školákům nová expozice MatematikUm, kterou dnes otevřeli v zábavním vědeckém parku iQLandie v Liberci. Zábavnou formou ukáže také využití matematiky v každodenním praktickém životě. Děti si vyzkoušejí, jak vypočítat kolik štěrku potřebují na cestu, procvičí si prostorovou představivost, seznámí se s pojmy, jako je třeba zlatý řez, ale také s historií matematiky, řekl ČTK manažer pro vědu a vzdělávání iQLandie Petr Desenský, původně učitel matematiky a fyziky.

"Matematická gramotnost v České republice je na velmi nízké úrovni, pouze sedm procent deváťáků má rádo matematiku, ještě horší je to ale s českým jazykem. Jako se věnujeme jiným vědám, tak jsme se rozhodli, že se budeme věnovat matematice, abychom to z těch sedmi procent vyšvihli trochu výš," doplnil ředitel centra Pavel Coufal. Na projektu se podílejí i stavební firmy, jejich aplikace v budoucnu ukáže, jak lze matematiku aplikovat ve stavebnictví a kde všude pomáhá.

Podobu expozice dnes ocenil rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, který je sám matematik. Připomněl, že do páté třídy patří u dětí matematika k oblíbeným předmětům, zájem o ni klesá až na druhém stupni základní školy. "Může to být tím, že se ne úplně vhodnými prostředky učí, a nebo také tím, že ostatní předměty začnou být pro ty děti zajímavější a pak se matematika dostane na nízký stupeň oblíbenosti," řekl ČTK.

Coufal dnes ČTK přiznal, že ani jeho vztah k matematice nikdy nebyl příliš kladný. "Ale protože jsme dva roky intenzivně spolupracoval na přípravě expozice, tak jsem úplně změnil vztah k matematice. Ne, že bych počítal rovnice, to určitě ne, ale zjistil jsem jaká je to úžasná věda a kamkoliv se podívám vidím matematiku. Když se podívám na květák, brokolici, vidím Fibonacciho posloupnost, naučil jsem se vyměřit pravý úhel, když stavím kůlnu. Naučil jsem se, že nemusím lézt do štítu a měřit ho, když ho chci natřít a potřebuju spočítat množství barvy," dodal ředitel centra.

IQLandie je jedním ze čtyř projektů svého druhu, na jejichž vybudování v Česku přispěly evropské fondy. Ukazuje návštěvníkům, že věda může být zábava. Součástí areálu je planetárium ve střešní kopuli, přes ulici iQPark určený mladším dětem a moderní dílna iQFabLab. IQLandie je po zoo druhým nejnavštěvovanějším turistickým cílem Libereckého kraje, loni jí prošlo 280.000 lidí, kvůli koronaviru byla návštěvnost o 40 procent nižší než před koronavirem..

Nová expozice vznikla ve třetím patře iQLandie na ploše 400 metrů čtverečných, nabízí 70 exponátů, z toho 40 interaktivních. Její vybudování přišlo na osm milionů korun, z toho sedm zaplatil Liberecký kraj v rámci vzdělávacího projektu NAKAP II spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na její přípravě pracovali v iQLandii dva roky, spolupracovali s týmem ze Slovenska.