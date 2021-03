Nová expozice hradu Vízmburk nabídne příběh památky

Opravená zřícenina hradu Vízmburk u Havlovic na Trutnovsku na snímku z 22. prosince 2020. Oprava vyšla na 16,8 milionu korun, většinu pokryla evropská dotace. Stavbaři zabezpečili pozůstatky hradu, zdi dostavěli do výšky, kterou měly při odkrytí památky před 36 lety, opravili sklepy a zpřístupnili hradní věž. Otevření opravené památky je naplánované na konec května 2021.

Opravená zřícenina hradu Vízmburk u Havlovic na Trutnovsku na snímku z 22. prosince 2020. Oprava vyšla na 16,8 milionu korun, většinu pokryla evropská dotace. Stavbaři zabezpečili pozůstatky hradu, zdi dostavěli do výšky, kterou měly při odkrytí památky před 36 lety, opravili sklepy a zpřístupnili hradní věž. Otevření opravené památky je naplánované na konec května 2021. ČTK/Taneček David

Havlovice (Trutnovsko) - Nová expozice hradu Vízmburk u Havlovic na Trutnovsku za 600.000 korun nabídne příběh této státní památky. Instalace expozic začne koncem dubna. Jde o dovršení třináctileté obnovy hradu. Slavnostní otevření opravené a zabezpečené památky je naplánované na poslední květnový víkend. ČTK to řekl Jaroslav Balcar z Občanského sdružení Vízmburk. Zásadní rekonstrukce pozůstatků hradu začala loni v březnu a skončila v prosinci, vyšla na 16,8 milionu korun, většinu pokryla evropská dotace.

"Exponáty budou také ve třech sklepeních a ve třech místnostech východního paláce. Expozice přiblíží historii archeologického výzkumu na hradě a činnost našeho sdružení. Návštěvník, který sem přijde nově, si ani neuvědomí, co se tady za ty roky změnilo," řekl ČTK Balcar.

Expozice bude tematicky rozdělená, například v jedné místnosti se návštěvníci dozvědí o historii hradu, v jiné, jak se žilo na hradě v první polovině 15. století. "V hodovní místnosti budou figuríny středověkých rytířů a žen v dobovém oblečení, přiblíží hodování na hradě. Návštěvníci uvidí například i repliky zbraní, keramiky nebo kachlových kamen," řekl ČTK Balcar.

Vstup do hradu bude podle něj zřejmě zpoplatněn formou příspěvku na údržbu a opravy dalších částí hradu. Prohlídka expozic v doprovodu průvodce by neměla trvat déle než tři čtvrtě hodiny.

"Pokud to protiepidemiologická opatření dovolí, chtěli bychom otevřít hrad v dubnu, to ale ještě bez expozic. Komplet hotové by měly být k sobotě 29. května, na kdy chystáme slavnostní otevření hradu. Nebude chybět kulturní program a ohňostroj. Půjde o završení třináctileté obnovy hradu," řekl Balcar.

Oprava hradu ale ani potom neskončí. Sdružení má v plánu v následujících pěti letech zajistit skálu naproti stánku a obnovit na dvou místech hradby, to vše asi za milion korun. "Na skále u stánku bychom chtěli náznakově obnovit hradbu v délce asi třiceti metrů a na východním parkánu hradbu v délce asi patnácti metrů. Budeme to řešit brigádně, když seženeme peníze, tak i dodavatelsky," řekl Balcar.

Stavbaři loni zabezpečili pozůstatky hradu, opravili a zastřešili obvodovou zeď, včetně objektů při obvodu hradu. Od roku 2013 byla takto zabezpečena pouze asi jedna čtvrtina, zbytek byl zastřešen provizorně. Opravili také sklepy a zpřístupnili hradní věž.

Oprava hradu je součástí česko-polského projektu Po stopách společné středověké historie, který má být dovršen letos. Projekt má přiblížit období husitských válek. Součástí projektu bude také naučná stezka po 19 historických objektech česko-polského pomezí.

Pozůstatky hradu ze 13. století objevil v roce 1972 pod vrstvou hlíny archeolog Antonín Hejna. O existenci hradu se sice vědělo, ale nikdo neměl tušení, jak byl rozsáhlý. To ukázal až následný archeologický výzkum. Dobový tisk hrad nazýval podkrkonošskými Pompejemi, protože pod nánosy hlíny se dochovaly zdi místy až do výšky osmi metrů. Od roku 2008 obnovuje památku Občanské sdružení Vízmburk.