Nová auta zdraží podle výrobců až o desetinu

Praha - Ceny nových osobních aut letos vzrostou až o deset procent. Od začátku roku již cenová hladina u jednotlivých značek stoupla o tři až sedm procent a dál poroste. Mohou za to náklady na vývoj nízkoemisních technologií a budoucí penále za nedodržení emisních limitů i oslabení koruny vůči euru. Vyplývá to z informací jednotlivých značek.

Výrobci, importéři a dealeři jsou podle experta společnosti EY Petra Knapa pod tlakem zhoršující se ziskovosti vzhledem k odstávkám a mizivé poptávce v souvislosti s pandemií koronaviru. Marže nových vozů jsou tradičně minimální a jen změna kurzu od začátku roku pro dovážené vozy ji už z větší části vymazala.

"Dalším impulsem pro pokračující zvýšení cen zajisté bude pro mnoho importérů také devalvace koruny vůči euru, která v porovnání se začátkem roku ztratila osm až deset procent. To je bez navýšení cen neudržitelné pro všechny dovozce. Zároveň byla většina výrobních závodů zavřena, nedošlo k nahromadění výroby, sklady budou dříve či později vyprodány a na trh budou dodávány vozy z výroby za nových podmínek. Růst cen je opravdu nevyhnutelný," uvedl ředitel zastoupení Toyota a Lexus Martin Peleška.

Škoda Auto podle mluvčího pro ČR Pavla Jíny do všech svých modelů dodává nové technologie na základě české i evropské legislativy. "Zavádění nových asistenčních systémů či bezpečnostních prvků si žádá vysoké investice do vývoje. Do cen vozů se rovněž promítá inflace, která přináší růst ceny práce, energií i dodavatelského řetězce. Ve střednědobém horizontu se proto zvyšování cen nových vozů dá očekávat," řekl ČTK.

Hyundai očekává, že zdražení nových vozů letos nastane v celém trhu. "Míra zvýšení cen bude záležet na budoucím vývoji situace a ekonomiky," uvedl mluvčí Hyundai v ČR David Pavlíček.

Podle mluvčí Kia Motor Kateřiny Vaňkové Jouglíčkové lze vývoj cen u nových osobních automobilů v ČR letos predikovat nárůstem v řádu procent. "S ohledem na trend poklesu automobilového trhu v ČR lze tento pohyb čekat dříve než v druhé polovině roku či na jeho konci," řekla ČTK.

Mluvčí zastoupení Volkswagenu Jan Klíma upozornil, že ceny osobních aut rostou v důsledku zpřísňujících se emisních norem již třetí rok v řadě, protože jsou zapotřebí stále komplexnější technologie pro splnění limitů C02. "Na tom se nic nezměnilo, takže trend zvyšování cen bude přes názory některých analytiků pokračovat i v letošním roce. Navíc od ledna 2021 platí nová emisní norma Euro 6d-ISC-FCM, jejíž splnění vyžaduje další investice do technologií a tedy i tlak na zvýšení zákaznických cen," dodal.

Podle Knapa se prodejci snaží nastartovat poptávku promočními aktivitami a akčními nabídkami, které ale nelze považovat za zlevňování. "Málokdo si také uvědomuje, jak velké ztráty působí zlevnění vozů třeba na rozsáhlý trh ojetin a hodnotu leasingových kontraktů, které počítají s hodnotou dvou a tříletých vozů," podotkl.