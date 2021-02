Nouzový stav v ČR by měl na základě žádosti krajů pokračovat

Praha - V Česku by měl kvůli epidemii covidu-19 dál platit nouzový stav. Po nesouhlasu Sněmovny s vládní žádostí o jeho prodloužení skončí aktuální stav nouze o půlnoci, hejtmani se však dnes dohodli na tom, že vládu požádají o vyhlášení nového na dva týdny. Ve svém usnesení Asociace krajů označila žádost za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Vláda by o tom měla jednat dnes odpoledne.

Hejtmani také vyzvali parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je protiústavní, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav hned poté, co Sněmovna ve čtvrtek hlasy opozice zamítla prodloužení toho současného. To samé si myslí i někteří ústavní právníci.

Hejtmani vyzvali vládu, aby urychleně projednala návrh nového pandemického zákona. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že ho ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vládě předloží v pondělí. Od úterý chce předseda vlády o dalším postupu v boji s epidemií jednat s opozicí.

Babiš v posledních dnech uváděl jako jediné řešení situace to, aby o vyhlášení nového nouzového stavu kabinet požádali právě hejtmani. Kabinet podle něj disponuje analýzou, podle které je takový postup v souladu s Ústavou. Tomu odporují někteří ústavní právníci či Vystrčil. "Je zřejmé, že příslušné ustanovení zákona se vztahuje na situaci, kdy v zemi nouzový stav není, a ukáže se potřeba jej mít. V ČR však nouzový stav trvá už od října," podotkl Vystrčil. Upozornil kabinet na to, že právní řád nabízí řadu prostředků pro boj s epidemií, aniž by při tom bylo nutné "obcházet či pošlapávat ústavní pořádek".

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK napsal, že prioritou pro příští dny bude příprava návratu žáků do škol, změny v opatřeních bude podle něj vláda s kraji konzultovat. Asociace krajů v prohlášení po jednání sdělila, že od pondělí by mělo být zrušeno omezení úředních hodin institucí veřejné správy, od 1. března by se měly děti začít vracet do škol a stát by měl zajistit testování ve firmách.

Ve 14:00 se k řešení situace kolem nouzového stavu mimořádně sejde vláda. Hejtmani vyzvali ministra zdravotnictví, aby se některá opatření upravila, od pondělí by se to mělo týkat omezení úředních hodin. "Vnímáme to jako nesmyslné, naopak se někde vytvářejí fronty a epidemie se může zhoršit," uvedl jihočeský hejtman a předseda Rady Asociace krajů ČR Martin Kuba. Vyjasnit by se také podle hejtmanů měly podmínky amatérského sportu a kultury.