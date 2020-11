Nouzový stav se asi prodluží, na uvolňování je dle ministrů brzy

Praha - Vláda bude asi znovu žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nemoci covid-19. Nová omezení kvůli šíření koronaviru kabinet neplánuje, ale na uvolňování opatření je brzy. Vyplývá to z dnešních vyjádření členů vlády. Předvánoční provoz obchodů se bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) řešit v půlce listopadu. Návrat žáků do škol by podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) měl nastat, až bude denní nárůst počtu nakažených pod 3000.

V sobotu přibylo v Česku podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví 11.428 nakažených, tedy zhruba o tisícovku méně než před týdnem. I v pátek nárůst zpomalil. Hamáček a Havlíček se dnes v pořadu Partie televize Prima shodli na tom, že údaje ukazují na možné zpomalování šíření epidemie. Hamáček dnes ale v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že vláda zřejmě opět požádá poslance o prodloužení nouzového stavu.

Mohl by podle Hamáčka trvat až do Vánoc a opatření vyhlášená na základě nouzového stavu, mezi něž patří omezení pohybu či uzavření škol a obchodů, budou nutná i po 20. listopadu. O prodloužení nouzového stavu následně mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). "Sněmovna nám prodloužila nouzový stav do 20. listopadu. Z vyjádření expertů jsem pochopil, že to asi nebude stačit," řekl dnes novinářům.

Vláda se podle Hamáčka a Havlíčka nyní nechystá zpřísňovat opatření proti šíření koronaviru, ale ani omezení uvolňovat. Hamáček řekl, že možné uvolňování bude záležet na vývoji počtu nakažených či hospitalizovaných. Ministerstvo zdravotnictví podle něj připraví v řádu dnů tabulku s ukazateli, jaké restrikce budou platit za jakých podmínek šíření epidemie.

Opozice vládu kvůli chybějícím scénářům postupu podle vývoje epidemie kritizuje. Předseda ODS Petr Fiala označil slova o prodlužování nouzového stavu za nekoncepční výstřel. "Spíše bych od šéfa Ústředního krizového štábu očekával jasnou cestovní mapu, podle které budou všichni občané vědět, za splnění jakých podmínek se budou zavírat či otvírat obchody, kdy dojde k otevření škol, kdy bude zrušen zákaz nočního vycházení," řekl ČTK. "Osobně bych čekal od vlády, že řekne, při jakých počtech a hodnotách bude možné očekávat návrat k normálnímu fungování," uvedl i předseda lidovců Marian Jurečka. "Vláda by měla lidi uklidňovat, dát jim jistotu, pocit stability, nevzbuzovat paniku a představit plán a scénář, jelikož čím dál více lidí je bez práce a bez peněz," řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Vláda podle Havlíčka nechce například "pohřbít" předvánoční trh. V jakém režimu by mohly prodejny fungovat, se začne řešit asi od poloviny listopadu. Už nyní se podle něj pracuje na scénářích uvolňování, které nenastane ze dne na den, ale v řádu dnů, možná týdnů. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza v Partii řekl, že poskytli vládě několik variant scénářů otevření obchodu. "Primárně je důležité, aby ministr zdravotnictví řekl, co jsou body, aby se aplikovaly jednotlivé scénáře. V tu chvíli se na to budou všichni umět připravit," řekl.

V případě návratu žáků a studentů do škol nechtěl Hamáček mluvit o tom, zda se podaří do konce roku. Uvedl pouze, že by se žáci měli začít vracet až v situaci, kdy bude denně přibývat mezi 2500 a 3000 nakažených. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek řekl, že prioritou je návrat k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd základních škol.

Hamáček také v sobotu v rozhovoru pro server Seznam Zprávy řekl, že by po odeznění druhé vlny pandemie uvítal vznik komise, která by vyšetřila možné chyby v přípravách na podzim. Babiš dnes novinářům při návštěvě skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku řekl, že komise bude politicky zneužívána. "Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, na všech radách pro zdravotní riziko. Kdyby to navrhla opozice, tak tomu rozumím," uvedl.

Do skladu SSHR dnes dorazilo prvních 180 přístrojů na podporu dýchání z Nového Zélandu, celkem jich je objednáno 1500, řekl novinářům předseda SSHR Pavel Švagr. V Česku v posledních týdnech prudce stoupají počty hospitalizovaných lidí s covidem-19 i úmrtí nakažených. Podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je ČR podle počtu nakažených na 100.000 obyvatel za uplynulý týden celosvětově na druhém místě a podle počtu úmrtí k počtu obyvatel na prvním místě.