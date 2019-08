Nostalgie se odráží v letních hudebních klipech

Praha - Nové videoklipy některých tuzemských kapel a zpěváků zveřejněné začátkem srpna se věnují nostalgickým vzpomínkám na minulost. Například kapela Mirai v novém singlu vzpomíná na rodné město, zpěvák Dan Šustr se zase vrátil na první hudební festival ve Woodstocku, kapela Wohnout se v klipu zabývá změnou občanství slavného francouzského herce Gérarda Depardieu atd. ČTK to sdělili mediální zástupci umělců.

Šustr věnuje svůj druhý videoklip z alba Old Shootterhand vzpomínce na první Woodstock. Celé album je zaměřené na hudbu a události ze 60. a 70. let. Klip s názvem Woodstock 1969 na výročí 50 let od prvního velkého festivalu, který je znám pro účast mnoha hudebních legend a odhadované účasti kolem půl milionu lidí. Do klipu se promítají dobové záběry i záznamy z rádií, které přibližují posluchači atmosféru festivalu. Šustr nazpíval píseň ve spolupráci se zpěvačkou Zuzanou Vintrovou.

Nový klip s písní Hometown vydala kapela Mirai. O návratu domů a lásce k mateřskému městu zpívá zpěvák Mirai Navrátil v klipu, který se natáčel právě v jeho rodném Frýdku-Místku a okolí. V singlu se podle jeho slov odráží také kočovný život, který vzhledem k vysokému počtu koncertů s kapelou v poslední době vede. "Není to jen o vracení se na nějaké místo, ale možná ještě více o vracení se za lidmi a kamarády, kteří jsou gró toho hometownu," upřesňuje ve své tiskové zprávě zpěvák kapely Navrátil.

Již šestou písní s vlastním videoklipem z alba Miss Maringotka od kapely Wohnout se stala píseň Depardieu. Klip z divadelního prostředí odkazuje na změnu občanství slavného francouzského herce Gerarda Depardiea. Získal ho od ruského prezidenta Vladimira Putina v roce 2013. Herec tak reagoval na návrh francouzské vlády na zvýšení daní pro milionáře.

"Tak jsme si na toho Gerarda museli posvítit my. Nikdo se k tomu neměl, nikdo se k tomu nějak extra nevyjádřil, asi je v tom neradno šťourat. Jenže vono to nedalo spát. Co von ten chlap francouzskej nosatej v tom Rusku, že jo? A tak jsme se k tomu postavili jako čtyři chlapi a praštili jsme do stolu," uvedl v tiskové zprávě zpěvák Jan Homola.