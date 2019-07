Nosorožcům se ve Rwandě daří dobře, zvykají si na místní stravu

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko) - Pěti vzácným nosorožcům černým ze ZOO Dvůr Králové nad Labem se v novém domově ve středoafrické Rwandě daří dobře. Zvířata do rezervace Akagera dorazila před více než dvěma týdny, 24. června. "Jejich aklimatizace na nové prostředí běží podle plánu," řekl dnes ČTK vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Nosorožci si především zvykají na novou stravu. Všichni také dostali do rohů vysílačky pro sledování jejich pohybu.

Transport, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců a přinést do ní genetickou pestrost. Tři nosorožci jsou ze dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari. Ve Dvoře Králové se pětice na cestu připravovala od loňského podzimu.

Po příjezdu do rezervace Akagera byla zvířata vypuštěna do ohrad z dřevěných kůlů zvaných boma o rozměrech osmkrát osm metrů. Čtvrtý den pobytu chovatelé tři nejmladší nosorožce, samice Jasiri, Olmoti a Mandelu, v bomách spojili k sobě. Mohli tak učinit proto, že již ve Dvoře Králové tato zvířata žila spolu a byla na sebe zvyklá. Samec Manny a samice Jasmína zatím zůstávají každý ve své bomě.

Přibližně od pátého dne začali nosorožci dostávat první místní potravu. Nejprve šlo jen o malé větvičky akácií, postupně se dávky zvyšovaly a nyní tvoří místní krmivo přibližně polovinu potravy nosorožců. Pro přechodné období zvykání si na místní potravu, které může trvat i několik měsíců, přivezli chovatelé do Rwandy ze Dvora Králové téměř čtyři tuny vojtěškového sena a téměř tunu granulí.

"Právě práce s krmnou dávkou a pečlivé sledování kondice zvířat je nyní nejdůležitější," řekl Stejskal. Nosorožci podle něj dobře zvládli i zabudování vysílaček do rohů, které se odehrálo pod narkózou. "V novém domově se zvířata cítí čím dál lépe," řekl Stejskal.

Chovatelé předpokládají, že v bomách by nosorožci mohli být ještě několik týdnů, pak by mohli přejít do většího výběhu v těsném sousedství bom o rozloze kolem jednoho hektaru. V dalších měsících by se jejich výběh měl postupně zvětšovat. Posledním krokem bude jejich vypuštění do volné přírody v severní části parku, které by mohlo nastat přibližně za rok. Park trvale hlídají ozbrojení strážci.

Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Všech pět zvířat je darem rwandské vládě.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. Do jižní části parku Akagera byla v roce 2017 převezena skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z Jihoafrické republiky. Dosud se rozrostla o tři mláďata. Zvířata z Evropy by se s nosorožci z JAR mohla v budoucnu pářit. Pro první období zoologové předpokládají, že se nosorožci dopravení ze Dvora Králové budou pářit mezi sebou.

Nosorožci převezení z Evropy do Rwandy:

Jméno Pohlaví Narození Chovatel Jasmína samice prosinec 2009 Zoo Dvůr Králové Manny samec září 2011 Zoo Dvůr Králové Jasiri samice říjen 2016 Zoo Dvůr Králové Olmoti samice září 2015 Flamingo Land Velká Británie Mandela samec leden 2015 Ree Park Safari Dánsko

Zdroj: Zoo Dvůr Králové