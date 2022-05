Nosková na první grandslamovou zkušenost nezapomene

Paříž - Linda Nosková opouštěla v Paříži dvorec Simonne Mathieuové a obecenstvo tleskalo a skandovalo její jméno. Sedmnáctiletá česká naděje na tenisovém Roland Garros při své grandslamové premiéře zasypávala ranami britskou hvězdu Emmu Raducanuovou, po prohře sice zklamaně svěsila hlavu, ale z utkání si odnesla spoustu pozitiv.

Nosková sklidila za své vystoupení mnoho pochval, což je pro ni alespoň malá útěcha za vyřazení. I jindy přísný kouč Tomáš Krupa, který dříve cepoval třeba Tomáše Berdycha, výkon své svěřenkyně ocenil. "Teď mi ale nikdo nemůže přinést cokoliv z nebe, aby mě to rozesmálo, nebo abych se cítila líp. Určitě to ale byl skvělý zápas a rozhodně jsem si ho užila," řekla Nosková.

S loňskou vítězkou US Open hrála vyrovnaný zápas. Urvala první set v tie-breaku a ve druhém získala brejk na 4:3, který ale neudržela. "Za stavu 5:6 jsem udělala několik nevynucených chyb. Šla jsem do toho, zbytečně jsem riskovala a to mi asi celý zápas prohrálo," uvažovala.

V rozhodující třetí sadě už uhrála jen jednu hru, ale do stavu 1:4 byly gamy vyrovnané. "Ona si to pohlídala a na konci už to bylo těžké fyzicky, ale nevzdávala jsem se," ujistila.

V utkání měla poměr vítězných míčů a chyb 48:54, což potvrzuje její herní styl. Ráda diktuje tempo a hraje agresivně. "A svoji hru nijak extra měnit nebudu," řekla. "Doufám, že si to udržím do konce své kariéry. To je asi moje největší plus. Kdybych hrála nějak ustrašeně a přemýšlela nad tím, jaké je skóre, tak bych asi nehrála tak, jak hraju."

Měla radost, že turnajové dvanáctce stačila, i když to byl teprve její druhý zápas s hráčkou světové stovky. "Je to skvělé zjištění. Šla jsem do toho s tím, že nemám co ztratit a hrála na plný koule. Nemyslím, že hrála nejlíp, co umí, ale byl to dobrý zápas," řekla Nosková.

Během utkání si získala na svoji stranu fanoušky. Několikrát vyvolávali její jméno. "Zvyká se na to hezky, ale já jsem si toho úplně nevšímala a snažila jsem se soustředit," uvedla.

Loni slavila v Paříži juniorský titul. "Tehdy to byl strop mé kariéry," vzpomínala. Letos už se do juniorky nepřihlásila, protože to pro ni nedává smysl. Hraje převážně turnaje žen a stoupá žebříčkem WTA. Loni v lednu byla na 1035. místě a nově se najde na dohled 150. místa.

"To je pěkné, ale hlavně si odsud odnesu zážitek z celého turnaje. I kdybych nedostala žádné body, tak to vůbec nevadí. Byl to skvělý turnaj a na první grandslam kariéry se nezapomíná," řekla Nosková, která se do hlavní soutěže prodrala po třech výhrách v kvalifikaci.