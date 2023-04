Nosková a Bejlek účast v kvalifikaci Poháru B. J. Kingové nečekaly

Belek (Turecko) - Tenistky Linda Nosková a Sára Bejlek si užívají premiéru v českém týmu pro Pohár Billie Jean Kingové, účast v kvalifikaci proti Ukrajině označily za překvapení. V nahrávce pro média uvedly, že chtějí získat co nejvíce zkušeností a zároveň pomoci zkušenějším spoluhráčkám. Boj o postup do finálového turnaje se uskuteční na antuce v tureckém Beleku v pátek a sobotu.

"První dny v reprezentaci jsou pěkné a jsem ráda, že tu jsem. Každý trénink je pro mě důležitý," uvedla osmnáctiletá Nosková, která na sebe upozornila v úvodu roku postupem do finále turnaje v Adelaide. O rok mladší Bejlek nahradila zraněnou Kateřinu Siniakovou. "Když mi o nominaci řekli, měla jsem neskutečnou radost. Ani na vteřinu jsem s odpovědí nezaváhala," podotkla Bejlek.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková dříve sledovala zápasy Fed Cupu nebo Davis Cupu naživo z tribuny. Nyní má možnost být součástí týmu. "Viděla jsem zápasy v Ostravě nebo finále Fed Cupu s Američankami v O2 Areně (2018). Když jsem byla mladší, byla to vždy hlavní tenisová akce, kterou jsem si nenechala utéct," líčila Nosková.

O nominaci se rodačka ze Vsetína dozvěděla od trenéra Tomáše Krupy během turnaje v Indian Wells. V týmu jsou s ní také Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou se omluvily.

"Nečekala jsem, že by (nominace) přišla takhle rychle. Ani bych neřekla, že to byl můj hlavní cíl. Nijak jsem to neplánovala, nikdy se nekoukám extrémně daleko. Vždy to vyplyne z toho, jaký mám rok a kam se posunu na žebříčku. Jestli tu ale jsem, tak si to asi zasloužím," řekla Nosková.

Sedmnáctiletá Bejlek již byla před dvěma lety s Brendou Fruhvirtovou a Nikolou Bartůňkovou součástí juniorského týmu, který turnaj v Praze ovládl. Do Turecka se přesunula po finále akce ITF ve Splitu. Jako zápisné přinesla hráčkám čokoládu a menší dárek i pro kapitána Petra Pálu. "Je to dobrá zkušenost. Každým tréninkem a zápasem se mi zvyšuje sebevědomí," uvedla Bejlek.

Obě hráčky si v Turecku zvykají na odlišný režim, s týmem tráví čas i mimo kurty. Vedle společných večeří hrají ve volném čase karty či jiné hry. "Tyhle týmové soutěže jsou v tomhle jedinečné. Nejsme na to zvyklé se tahle potkávat. Zvykám si na to. Jsem ráda, že mě holky do týmu přijaly," řekla Nosková.

Atmosféru si pochvaluje i Bejlek. "Je to super, že se scházíme a jsme tým. Nabuzuje mě to tu být. A tím, jak jsem tu ráda, padá ze mě i únava,“ dodala rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou.