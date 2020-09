Nošení roušek ve výuce bude podle zástupců škol náročné

Praha - Nošení roušek při výuce ve školách bude podle zástupců školských asociací nepříjemné a náročné. Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová uvedla, že si celodenní výuku v rouškách neumí představit. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého se může zvládnout a pro většinu dětí a učitelů bude z pedagogického hlediska lepší než výuka na dálku. Všechny školy totiž ještě nejsou na distanční vzdělávání připraveny, řekl. Podle pedagogů, které oslovila ČTK, by při jazycích či zpěvu mohly být místo roušek štíty.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že od pátku budou roušky povinné ve školách s výjimkou prvního stupně základních škol i při výuce ve třídách. Výjimka by měla platit také pro tělocvik, zpěv či hru na dechové nástroje. Ve většině škol se dosud nosily roušky jen ve společných prostorech, tedy na chodbách či v šatnách.

"Já si nedovedu představit, jak v tom učíme, ale ještě víc snad lituji ty děti. Budou ve škole šest až osm hodin v rouškách. Vždyť nebudou mít vůbec kyslík, to budou úplně malátné," uvedla Schejbalová. Přejít na výuku na dálku by podle ní teď ale také nebylo dobré. "Není to plnohodnotná výuka. Navíc žáci ve škole vypadají nadšeně a jsou rádi, že se po půl roce do školy dostali. Asi bych to tedy s výukou ve školách ještě zkusila," řekla.

Podle Černého bude výuka na druhém stupni s rouškami sice komplikovanější, domnívá se ale, že ji většina dětí zvládne. "Děti, které mají zdravotní problém, tak předpokládám, že budou mít nějaké potvrzení od lékaře, na základě kterého my je nebudeme nutit roušky nosit," řekl. Sám například v Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou vede, uvažuje o tom, že by žáci chodili o velké přestávky pravidelně ven, aby mohli roušky sundat a nadýchat se čerstvého vzduchu.

Černý zdůraznil, že akceptuje rozhodnutí odborníků. Podivil se ale tomu, že roušky nebudou povinné při tělocviku nebo zpěvu. Podle něj je pochopitelné, že při výuce těchto předmětů by roušky byly problematičtější. "Je ale otázka, jestli to (nařízení roušek ve výuce) pak celé dává smysl," řekl.

I podle něj je ale zavedení roušek ve třídách lepší varianta než výuka na dálku, která by možná určité skupině dětí a učitelů mohla vyhovovat víc. Pokud někteří rodiče nebudou chtít děti za těchto podmínek do školy posílat, budou je podle něj moct nechat doma. "My je uvolníme a oni si de facto výuku na dálku udělají, byť nebude třeba online," řekl. Toto řešení by podle něj ale bylo možné jen krátkodobě.

"K dálkové výuce stejně možná nakonec dospějeme. Takto aspoň mají školy větší šanci se lépe připravit, protože si myslím, že na to ještě pořád všude připraveny nejsou," dodal. Řada škol podle něj v tuto chvíli ještě dokupuje počítače a další potřebnou techniku. Připomněl, že podle pokynů ministerstva školství měly po zahájení školního roku začít zjišťovat, co je třeba doplnit. Na začátku října má ministerstvo na nákup těchto věcí do krajů poslat 1,3 miliardy korun.

Učitelé: Při jazycích či zpěvu by místo roušek mohly být štíty

Výuka cizích jazyků nebo hudební výchovy v rouškách by podle zástupců učitelů těchto předmětů nebyla zcela plnohodnotná. V cizích jazycích roušky znemožní srozumitelnost a nácvik správné výslovnosti. Pokud by se roušky nosily i při zpěvu, výuka by se omezila na procvičování dovedností a techniky dýchání. Vyplývá to z vyjádření pedagogů, které oslovila ČTK. Řešením by podle nich mohla být výuka se štíty místo roušek.

Předsedkyně Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová dnes ČTK řekla, že jedním z předmětů, který nejde v rouškách dobře učit, je také cizí jazyk. Například na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde učí, proto podle ní bude výuka cizích jazyků v novém akademickém roce na dálku přes internet. "Student za prvé učitele s rouškou špatně slyší a taky musí vidět na ústa, aby viděl rty, jazyk. Vidět mluvidla je důležité, pomáhá to k tomu, aby student kopíroval, aby se naučil správně mluvit," uvedla.

"Druhá věc, která je taky zásadní, tak to je srozumitelnost," řekla. Například v angličtině, která se v českých školách vyučuje nejvíc, je podle ní mnoho slov ve výslovnosti velmi podobných. Řada jazykových škol podle ní na jaře vyzkoušela výuku v rouškách, ale brzo se podle ní ukázalo, že to přináší docela velké problémy. "Rouška znemožňuje správné porozumění," vysvětlila.

Lepší než roušky by podle ní mohly fungovat průhledné štíty. U těch může nastat problém pouze s tím, že se v nich někdy odráží světlo, řekla. To by se podle ní ale dalo vyřešit poposednutím na jiné místo, aby se štít neleskl a člověku bylo vidět do obličeje.

Co se výuky hudby týče, nařízení o nošení roušek by se podle dnešních informací nemělo vztahovat na zpěv či hru na dechové nástroje. Učitel hudební výchovy z pražského Gymnázia Nad Kavalírkou a zástupce iniciativy Hudebka pro všechny Libor Sládek ČTK řekl, že zpívání v rouškách by bylo k ničemu. "Ono i chodit s rouškou je k ničemu, protože to, co vydechnete, tedy ten kysličník, tak se do vašeho těla vrací okamžitě zase zpátky. Všichni to odneseme na svém zdraví," uvedl.

Podle výkonného ředitele Asociace základních uměleckých škol (ZUŠ) Tomáše Kolafy by se při nošení roušek při zpěvu zaměřila výuka asi hlavně na procvičování techniky dýchání a jiných pěveckých dovedností. Podobně jako Hergesselová zmínil možnost nošení štítů, které by podle něj byly lepší než roušky.

Ředitelé ZUŠ jsou podle Kolafy každopádně připraveni udělat vše pro to, aby se školy nemusely zavírat a výuka mohla pokračovat prezenčně třeba i s rouškami. Zmínil, že ZUŠ by možná i samy dokázaly vybavit děti štíty a při hře na dechové nástroje by se mohly používat třeba i roušky se zipy.