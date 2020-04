Nošení roušek má smysl, říka odborník na jejich testování

Brno - Nosit roušky na veřejnosti má smysl, i když člověk nemá žádné příznaky nemoci COVID-19. Tvrdí to odborník na testování roušek z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně František Lízal. Škola o tom informovala v tiskové zprávě.

Lízal komentoval doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby roušky nosili jen nemocní, což je v protikladu s nařízením české vlády, kdy mají roušky na veřejnosti nosit všichni.

"Je třeba vnímat, že WHO se na ochranu obyvatelstva dívá z celosvětové perspektivy. Jinak řečeno, svými vyjádřeními oslovují celý svět. V některých zemích nejsou roušky k dispozici a obyvatelstvo není schopno tak úžasné improvizace a spolupráce, jak jsme to viděli u nás. Nedostatek roušek by tak mohl způsobit zbytečnou paniku," uvedl Lízal. Prohlášení WHO považuje za současné situace za nešťastné.

Problém je podle něj to, že člověk nakažený koronavirem nákazu roznáší ještě dřív, než začne mít příznaky. Většina lidí v ČR podle něj dobře chápe smysl opatření, tedy že nošením roušek chrání své okolí. Důležité ale je, aby se k použitým rouškám lidé chovali tak, jako by byly infikované. Mají je tedy snímat pomalu, pouze za pásky a ihned vyhodit nebo vyvařit. Není přitom vůbec nutné mít roušku z nanovláken nebo roušku s filtrem z nanovláken.

"Za sebe říkám, že nevidím velký smysl v použití látkových roušek s kapsou, do níž se má vkládat filtr, často z nanovláken. Sami jistě máte zkušenost, jak velký odpor při dýchání klade samotná látka. Pokud ten odpor ještě zvýším přidáním další vrstvy, tak jediný výsledek, který to přinese, bude ten, že částice vydechované se vzduchem budou unikat netěsnostmi mezi tváří a rouškou. Nehledě k tomu, že pak jakákoli další manipulace s rouškou bude náročnější," doplnil Lízal.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 . Nic nenaznačuje tomu, že by to něčemu pomohlo, řekl koncem března koordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan. Podle něj roušky představují spíš dodatečná rizika, když je lidé nesprávně snímají. Právě při tom se prý totiž mohou nakazit. "Naše rada: Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen," uvedl.