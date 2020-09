Nosek přispěl Vegas gólem k vyrovnání série s Dallasem

Edmonton - Hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl Vegas v semifinále NHL svým druhým gólem v letošním play off k výhře 3:0 nad Dallasem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, po kterém je série vyrovnaná 1:1. Nejvýše nasazený tým v Západní konferenci vstřelil všechny góly v rozmezí 25. až 35. minuty. Robin Lehner zastavil 24 střel a připsal si druhé čisté konto za sebou.

Tým Vegas v úvodním utkání nevyzrál na gólmana Dallasu Antona Chudobina a prohrál 0:1. Poprvé jej v sérii překonal na začátku druhé třetiny Paul Stastny, který zblízka usměrnil do branky hezkou přihrávku Maxe Paciorettyho. V přesilové hře zvýšil střelou z levého kruhu William Karlsson a úspěšný úsek završil Nosek. Výborně sehrané přečíslení tři na jednoho a kombinaci na jeden dotek zakončil český útočník v pádu do odkryté branky.

Nosek udělal v zápase víc, než že vstřelil gól. Pardubický rodák vyhrál sedm z jedenácti vhazování a vede čtvrtou lajnu, jejíž hlavní přínos je ve fyzické hře. Po jeho boku nastupuje Chandler Stephenson a Ryan Reaves a společně v zápase nasbírali 21 srážek. Jeho útoku se přezdívá "mlýnek na maso" a trenér Peter DeBoer formaci nasazuje od Utkání hvězd na úvodní vhazování. V minulém zápase udělal výjimku i kvůli absenci Reavese, který si odpykával jednozápasovou suspendaci, a Vegas se do tempa dostali až v poslední třetině.

Ve druhém utkání se kouč Vegas k této taktice vrátil. "Máme s tím úspěch. Myslím si, že minule náš špatný začátek souvisel s tím, že neodstartovali (Noskova formace) zápas. Nastavují tón utkání," uvedl DeBoer. Jeho slova potvrdil na ledě Reaves, který hned při úvodním střídání dvakrát dohrál kapitána Dallasu Jamieho Benna.

Za klíčový moment označil kouč Vegas i úvodní branku. "První zápas, to jsme nebyli my. Dnes jsme se vrátili ke své hře a první gól nás uvolnil. Vypadali jsme poté jako obvykle a dařily se nám akce, ze kterých jsme rychle odskočili," konstatoval DeBoer.

Nosek odehrál v letošním play off jen sedm zápasů, protože ve druhém utkání úvodního kola s Chicagem odstoupil ze zdravotních důvodů. Následně vynechal devět utkání, i když byl k dispozici už dříve. "Máme opravdu dobré hráče, musel jsem párkrát zůstat mimo sestavu. Zaměřoval jsem se na tvrdou práci v tréninku. Snažil jsem se, abych byl připraven, až přijde šance, a mohl na ledě odvést to nejlepší," vysvětlil Nosek. Do sestavy se vrátil na rozhodující sedmý zápas předchozí série s Vancouverem.

Ještě před Noskovou trefou skóroval v přesilové hře i Shea Theodore, po trenérské výzvě Dallasu byl ale gól odvolán. Rozhodčí odhalili kontakt Paciorettyho s Chudobinem, jehož od začátku třetí třetiny nahradil v brankovišti v NHL debutující Jake Oetinger.

"Bez Antona bychom po dvou třetinách prohrávali 0:6, v něm problém nebyl. Chtěli jsme, aby si trochu odpočinul. Doufali jsme také, že střídáním trochu oživíme tým. To tak při změně gólmanů bývá, zvláště když mají za sebou mladého kluka. Efekt to přineslo, třetí třetinu jsme se zlepšili a měli ji dobrou," řekl kouč Dallasu Rick Bowness.

Na druhé straně Lehner, který v minulém utkání kryl záda Marcu-André Fleurymu, nepustil opět gól. Nulu vychytal i v sedmém utkání s Vancouverem. "Jasně jsme je přehráli. Kluci mi to hodně usnadnili," uvedl Lehner, který v letošním play off vychytal už čtyři čistá konta.

Dallas v sérii skóroval jen jednou, ve třetí minutě úvodního duelu. "Mají skvělý tým, v sérii jsou favoritem. Očekávali jsme, že dnes půjdou tvrdě za výhrou, a to se potvrdilo. Sami jsme si ale určitými akcemi podrazili nohy a nějaké góly jim darovali," uvedl útočník Dallasu Tyler Seguin. "Minule jsme hráli naplno od začátku do konce, dnes to bylo naopak. To dělá velký rozdíl," doplnil další forvard poražených Mattias Janmark.

Semifinále play off NHL:

--------

Západní konference - 2. zápas:

Vegas - Dallas 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky: 25. Stastny, 29. W. Karlsson, 35. Nosek. Střely na branku: 32:24. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Stastny, 2. Lehner, 3. Nosek (všichni Vegas). Stav série: 1:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. MacKinnon (Colorado) 15 25 (9+16) 2. Point (Tampa Bay) 14 23 (8+15) 3. Rantanen (Colorado) 15 21 (7+14) 4. Kučerov (Tampa Bay) 14 21 (5+16) 5. Heiskanen (Dallas) 18 21 (5+16) 6. Kadri (Colorado) 15 18 (9+9) 7. E. Pettersson (Vancouver) 17 18 (7+11) 8. J.T. Miller (Vancouver) 17 18 (6+12) 9. Burakovsky (Colorado) 15 17 (7+10) 10. Theodore (Vegas) 17 17 (6+11) 29. Krejčí (Boston) 13 12 (4+8) 35. Palát (Tampa Bay) 14 10 (6+4) 37. Pastrňák (Boston) 10 10 (3+7) 47. Voráček (Philadelphia) 15 9 (4+5) 55. D. Kubalík (Chicago) 9 8 (4+4) 61. Faksa (Dallas) 18 8 (3+5) 149. Nečas (Carolina) 8 4 (1+3) 169. O. Kaše (Boston) 11 4 (0+4) 180. Nosek (Vegas) 7 3 (2+1)