Nosek a Zacha si připsali v NHL po jedné asistenci, ale Boston prohrál

1. kolo play off NHL:Východní konference - 2. zápas Boston - Florida, 19. dubna 2023. Uprostřed dole Brad Marchand z Bostonu Bruins, kterého naráží na mantinel Radko Gudas z Floridy Panthers. ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Hokejisté Floridy zvítězili na ledě Bostonu 6:3 a vyrovnali stav série úvodního kola play off NHL na 1:1. Domácím nestačily asistence Tomáše Noska a Pavla Zachy. Carolina zdolala New York Islanders 4:3 v prodloužení a vede 2:0 na zápasy. V Západní konferenci se obě série vyrovnaly: Dallas porazil Minnesotu 7:3 a Edmonton vyhrál nad Los Angeles 4:2.

Boston vyrovnal v prostřední třetině na 1:1 a 2:2 díky českým hráčům. Nosek v oslabení při napadání vybojoval v útočném pásmu puk a přihrál jej Bradu Marchandovi, který odpověděl na úvodní gól Sama Bennetta. Florida si vzala vedení zpět po trefě Erika Staala, ale neradovala se dlouho. Zacha v přesilové hře tvrdě vypálil zpoza pravého kruhu a kotouč se odrazil od brusle Tylera Bertuzziho do branky.

Třetí třetina vyzněla jasně pro Floridu, která odskočila až na 6:2. Už po 22 sekundách hry se prosadil obránce Brandon Montour, který přidal v 53. minutě i pátý gól týmu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Zbývající branky vstřelili Carter Verhaeghe a při risku Bostonu bez gólmana se prosadil Eetu Luostarinen.

Poslední změnu skóre udělal v 59. minutě Taylor Hall a po jeho trefě se na ledě strhla hromadná strkanice, do které se zapojil i Radko Gudas. Český obránce shodil rukavice a dostal deset minut za nesportovní chování, ale k pěstní výměně s Derekem Forbortem jej nepustili čároví rozhodčí.

O střídání dříve se dostal Nosek do slovní potyčky ze střídačky s Matthewem Tkachukem a Ryanem Lombergem, s nimiž si vyměnil hodně ostrých slov. Floridě se nelíbil zákrok českého útočníka, který narazil v rohu kluziště Staala a ten zůstal po souboji ležet na ledě. Rozhodčí za střet nevylučovali.

Carolina vedla v polovině zápasu brankami Paula Stastného a Stefana Noesena 2:0, ale Islanders skóre otočili. Ještě v prostřední části se zasloužili o vyrovnání Kyle Palmieri a Matthew Barzal a v 50. minutě přiblížil hosty k výhře Brock Nelson. Domácí ale brzy vyrovnali trefou Jaccoba Slavina a prodloužení rozhodl Jesper Fast v čase 65:03.

Hlavním strůjcem výhry Dallasu byl Roope Hintz, který nasázel hattrick a na jednu branku přihrál. Zdatně mu sekundoval obránce Miro Heiskanen, připsal si čtyři body za asistence. Minnesota celý zápas dotahovala, přičemž dvakrát snížila na rozdíl jedné branky (1:2 a 3:4).

Edmonton ztratil první zápas, přestože vedl 2:0 a 3:1. Kanadský tým neudržel dvoubrankový náskok z úvodní třetiny ani napodruhé, ale tentokrát se mu výpadek nevymstil. Misku vah naklonil na stranu Oilers ve 43. minutě Kim Kostin gólem na 3:2 a výhru pojistil Evander Kane brankou při power play. Domácí hvězda Connor McDavid, který minule nebodoval, si připsal jednu přihrávku. Zastoupil jej Leon Draisatil se třemi body (1+2).

Výsledky NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Carolina - NY Islanders 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 6. Stastny, 28. Noesen, 53. Slavin, 66. Fast - 31. Palmieri, 40. Barzal, 50. Nelson. Střely na branku: 36:26. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Fast, 2. Slavin, 3. Stastny (všichni Carolina). Stav série: 2:0.

Boston - Florida 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)

Branky: 33. Marchand (Nosek), 38. Bertuzzi (Zacha), 59. Hall - 41. a 53. Montour, 22. Bennett, 35. E. Staal, 47. Verhaeghe, 58. Luostarinen. Střely na branku: 37:30. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Bennett, 3. M. Tkachuk (všichni Florida). Stav série. 1:1.

Západní konference - 2. zápasy:

Dallas - Minnesota 7:3 (2:1, 4:2, 1:0)

Branky: 5., 37. a 53. Hintz, 26. a 37. Dadonov, 12. Seguin, 25. Jamie Benn - 17. Sundqvist, 32. Johansson, 33. F. Gaudreau. Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Dadonov, 3. Heiskanen (všichni Dallas). Stav série: 1:1.

Edmonton - Los Angeles 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Branky: 3. Ryan, 13. Draisaitl, 43. Kostin, 60. E. Kane - 35. Danault, 40. Vilardi. Střely na branku: 37:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kostin, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Danault (Los Angeles). Stav série: 1:1.