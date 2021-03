Norští běžci ovládli na MS patnáctku, Lundbyová vyhrála na velkém můstku

Oberstdorf (Německo) - Norští běžci na lyžích ovládli na mistrovství světa kompletní stupně vítězů v závodu na 15 kilometrů volně. Druhý titul v kariéře získal Hans Christer Holund před krajany Simenem Hegstadem Krügerem a Haraldem Östbergem Amundsenem. Nejlepší z českých reprezentantů Michal Novák obsadil 35. místo.

Až se čtvrtým místem se musel spokojit lídr Světového poháru a jeden z velkých favoritů Alexandr Bolšunov. Vítěz sobotního skiatlonu sice v dalším teplém dni v Oberstdorfu závod rozběhl nejrychleji, postupně ale ztrácel a nakonec za suverénním Holundem zaostal o 43,7 sekundy.

Novák ztratil na vítěze bezmála tři minuty a se svým umístěním nebyl spokojený. Po povedeném začátku mu přestaly jet lyže, ve druhém ze tří okruhů si prošel krizí a v závěru už nedokázal umístění vylepšit.

"Myslím, že to nebylo špatnou mázou nebo že by servis udělal něco špatně. Faktem je, že to neodjíždělo, ale možná to bylo přímo lyžemi, dostali jsme tady totiž nové prototypy a startovat na nich byl asi trochu risk, který nevyšel," uvedl v tiském prohlášení svazu. "Ten výsledek mě mrzí," dodal Novák.

Petr Knop doběhl na 43. místě, Adam Fellner o tři příčky za ním a Jonáš Bešťák dosáhl 55. času.

Mistr světa z maratonu na 50 km z minulého šampionátu v Seefeldu Holund porazil Krügera o 20,2 sekundy, Amundsen, kterého o šanci na lepší umístění připravil pád v jednom ze sjezdů, měl manko 35,6 sekundy.

"Bylo to skvělé. Je to asi ta nejlepší věc, která se mi kdy povedla. Měl jsem dobrý den a dokázal jsem realizovat to, co jsem si naplánoval," pochvaloval si dojatý Holund v rozhovoru pro televizi NRK. "Rozjel jsem si pěkně první kolo, měl jsem to pod kontrolou. Když jsem jel do posledního kola, šly už na mě emoce. A to mi dodalo dodatečnou energii," dodal.

Norskou nadvládu vedle čtvrtého Bolšunova narušil ještě další Rus Artěm Malcev na pátém místě. Z prvních sedmi příček obsadili zástupci severské velmoci pět míst. Šestý byl Sjur Röthe, šestatřicetiletý obhájce titulu Martin Johnsrud Sundby, jenž už nepatří do elitní reprezentace pro Světový pohár a dnes startoval jako úřadující šampion, byl v zřejmě posledním velkém závodě kariéry sedmý.

Ženskou premiéru na velkém můstku na MS ovládla Lundbyová

Premiérový závod žen na velkém můstku na MS vyhrála norská skokanka na lyžích Maren Lundbyová. Karolína Indráčková obsadila v Oberstdorfu 25. místo. Zopakovala tím výsledek z minulého týdne ze středního můstku, kterým vylepšila české ženské maximum na světovém šampionátu. Šestnáctiletá Klára Ulrichová skončila na 36. příčce.

Lundbyová si polepšila oproti druhému místu ze středního můstku, na kterém prohrála o tři body se Slovinkou Emou Klinecovou, a vybojovala druhý titul mistryně světa. Předloni v Seefeldu triumfovala na středním můstku, z MS má už osm cenných kovů.

Šestadvacetiletá olympijská vítězka z Pchjongčchangu dnes skočila 128 a 130,5 metru a zvítězila s náskokem téměř devíti bodů před Japonkou Sarou Takanašiovou, která má rovněž již osm medailí z mistrovství světa. Individuální titul však vítězce šedesáti závodů Světového poháru opět unikl. Bronz získala Slovinka Nika Križnarová.

Indráčková dopadla v prvním kole na 99 metrů a figurovala na 27. místě. "Nedokázala jsem se úplně uvolnit a přitom jsem nebyla ani tak nervózní," řekla třiadvacetiletá skokanka. Druhým pokusem se o deset metrů zlepšila a posunula se o dvě místa. "Na středním můstku bylo pětadvacáté místo dobré, ale na velkém můstku jsem očekávala lepší umístění," uvedla Indráčková.

Zařazení závodu žen na velkém můstku do programu šampionátu vnímá pozitivně. "Je to další krok ve vývoji ženského skoku, relativně mladé disciplíny, a pokud skáčou muži, jsme rády, že i my. Navíc máme o závod víc a tedy další možnost získávat medaile," řekla závodnice z Desné v Jizerských horách.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování

Běh na lyžích:

Muži (15 km volně): 1. Holund 33:48,7, 2. Krüger -20,2, 3. Amundsen (všichni Nor.) -35,6, 4. Bolšunov -43,7, 5. Malcev (oba Rus.) -50,7, 6. Röthe -55,3, 7. Sundby (oba Nor.) -55,9, 8. Burman -56,9, 9. Poromaa (oba Švéd.) -1:02,7, 10. Musgrave (Brit.) -1:06,3, ...35. Novák -2:51,1, 43. Knop -3:26,3, 46. Fellner -3:41,3, 55. Bešťák (všichni ČR) -4:17,7.

Skoky:

Ženy - velký můstek: 1. Lundbyová (Nor.) 296,6 b. (128+130,5 m), 2. Takanašiová (Jap.) 287,9 (126+134), 3. Križnarová (Slovin.) 287,1 (126+129), 4. Kramerová (Rak.) 281,9 (126,5+127,5), 5. Opsethová (Nor.) 277,1 (124+138), 6. Klinecová (Slovin.) 273,3 (120+139,5), 7. Avvakumovová (Rus.) 265,7 (122,5+126,5), 8. Hölzlová 262,6 (120,5+133), 9. Iraschková-Stolzová (obě Rak.) 252 (116,5+128), 10. Seyfarthová (Něm.) 242,7 (118+123), ...25. Indráčková 182,1 (99+109), 36. Ulrichová (obě ČR) 57,4 (90).