Norský soud poslal zběha od wagnerovců na 14 dní do vězení

Oslo - Norský soud dnes poslal na 14 dní do vězení někdejšího člena ruské žoldnéřské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny Andreje Medveděva za výtržnictví a nošení vzduchovky na veřejnosti. Zprostil ho ale obvinění z napadení policistů při zatýkání, uvedla agentura AP. Medveděv, který v Norsku žádá o azyl, stanul před soudem za to, že se v únoru popral před barem v Oslu a v březnu u něj policie objevila vzduchovku.

Šestadvacetiletý Rus v lednu ilegálně překročil hranice z Ruska do Norska a v severské zemi požádal o azyl. Tvrdí, že má obavy o život, pokud ho norské úřady pošlou zpět do vlasti. Podle AP řekl, že souhlasil s účastí ve Wagnerově skupině od července do listopadu loňského roku, ale dezertoval poté, co mu smlouvu prodloužili bez jeho souhlasu.

Od útěku vypovídal o svém působení v řadách ruských invazních jednotek na Ukrajině. Například agentuře Reuters řekl, že bojoval mimo jiné v oblasti kolem města Bachmut, které se Rusové snaží dobýt už řadu měsíců. Uvedl také mimo jiné, že byl na Ukrajině, která se už 14 měsíců brání ruské vojenské agresi, svědkem masových vražd a že je ochoten svědčit proti vedení Wagnerovy skupiny. Zároveň odmítl, že by sám zločiny spáchal.

U norského soudu se tento týden přiznal k únorové rvačce před barem v Oslu a kladení odporu při zatýkání. Když mu policisté nasadili pouta, plival, ale popřel, že by policisty kopal, uvedl jeho právník Brynjulf Risnes. Medveděv se rovněž doznal k tomu, že měl v polovině března u sebe vzduchovou pistoli, když šel do hospody.

K násilí proti policistovi, což je nejzávažnější obvinění, kterému čelil, se nepřiznal. Trojice soudců konstatovala, že obžaloba nepředložila dostatečné důkazy pro to, aby Medveděva v tomto bodě odsoudili, napsala dnes agentura AFP. "Je dobře, že byl zproštěn obvinění z toho, co bylo nejvážnější (obvinění)," řekl dnes Risnes norskému listu Dagbladet.

Od svého příjezdu do skandinávské země Medveděv úřady opakovaně zaměstnává. V lednu ho policie krátce zatkla za "porušení bezpečnostních předpisů v jeho okolí", uvedl jeho právník. Začátkem března ho krátce zadržela kvůli chybějícímu povolení k pobytu v sousedním Švédsku, kam si podle svého právníka jel koupit cigarety, které tam jsou levnější než v Norsku.

Nad Medveděvem a pravdivostí jeho výpovědí, zejména nad jeho minulostí a okolnostmi útěku z Ruska, zůstává mnoho otazníků. Mnozí odborníci se domnívají, že bývalý žoldák nemohl překročit přísně střeženou hranici bez pomoci.