Norský lyžař Kilde vyhrál poprvé v kariéře tradiční sjezd v Kitzbühelu

Kitzbühel (Rakousko) - Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde vyhrál poprvé v kariéře tradiční sjezd Světového poháru v Kitzbühelu. Na lehce zkrácené trati porazil jednačtyřicetiletého francouzského veterána Johana Clareyho o 42 setin a vybojoval šesté vítězství v sezoně. Senzačně třetí skončil se startovním číslem 43 další Francouz Blaise Giezendanner.

"Je to neuvěřitelné. Vůbec to nechápu, jak jsem tu najednou byl rychlý. To se mi ještě nestalo. Cítil jsem, že mi to jede rychle," radoval se Kilde, jenž minulý ročník po operaci přetržených vazů v koleně vynechal. "V tréninku jsem s lyžemi něco zkoušel, ale moc to nefungovalo. Dneska jsem se vrátil ke starým lyžím a klapalo to skvěle," dodal.

Clarey se vrátil na stupně vítězů po roce, druhý byl v Kitzbühelu i vloni. "Je to neuvěřitelné. Už jsem si nemyslel, že to ještě někdy dokážu. Už včera (v tréninku) jsem měl docela dobrý pocit, ale to byla jen poloviční trať. Mám tuhle sjezdovku rád, líbí se mi zdejší atmosféra - je to tu zkrátka země lyžařů," pochvaloval si podmínky v Kitzbühelu, ačkoliv tradiční bouřlivá divácká kulisa byla letos kvůli koronaviru omezena na 1000 fanoušků.

Giezendanner vybojoval umístění na stupních vítězů poprvé v kariéře a z medailové pozice odsunul domácího favorita Matthiase Mayera. Za Kildem zaostal o 63 setin, dvojnásobného olympijského šampiona Mayera porazil o čtyři setiny. "Vůbec nemám slov. Musím si to odpoledne znovu projít. Tohle je Kitzbühel - ten největší sjezdařský závod vůbec. Ve Wengenu jsem byl tak pomalý, ztratil jsem tam čtyři sekundy (na nejlepší)," nevycházel z údivu překvapivý medailista.

Pořadatelé dnes z bezpečnostních důvodů posunuli start z tradičního místa kvůli silnému větru o něco níž. Závod se tak podle nich oproti obvyklé trati zhruba o osm sekund zkrátil. V neděli bude v Kitzbühelu na programu další sjezd. V sobotu, kdy předpověď počasí hlásí silné sněžení, přijde v rakouském středisku na řadu slalom.

Muži - sjezd: 1. Kilde (Nor.) 1:55,92, 2. Clarey -0,42, 3. Giezendanner (oba Fr.) -0,63, 4. Mayer (Rak.) -0,67, 5. Odermatt (Švýc.) -0,78, 6. Crawford (Kan.) -1,02, 7. Ganong (USA) -1,06, 8. Feuz -1,14, 9. Hintermann (oba Švýc.) -1,19, 10. Hemetsberger (Rak.) -1,26.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 10 závodů): 1. Kilde 405, 2. Mayer 352, 3. Feuz 337, 4. Odermatt 321, 5. Paris (Fr.) 320, 6. Kriechmayr (Rak.) 305.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 35 závodů): 1. Odermatt 1120, 2. Kilde 785, 3. Mayer 642, 4. Kriechmayr 544, 5. Feuz 479, 6. Pinturault (Fr.) 411.