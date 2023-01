Norsko počítá s dalším růstem těžby ropy, těžba plynu zůstane blízko rekordu

Oslo - Norsko počítá na letošní rok s růstem těžby ropy o 6,9 procenta, zatímco těžba zemního plynu by měla zůstat stabilní v blízkosti rekordu. Ve svém výhledu to uvedl norský úřad pro ropné zdroje NPD. Norsko je klíčovým producentem ropy a plynu v Evropě, po omezení dodávek surovin z Ruska v důsledku války na Ukrajině se jeho význam pro Evropskou unii ještě zvýšil.

Více ropy Norsko těží hlavně z rozsáhlého pole Johan Sverdrup v Severním moři. Letos produkce ropy a dalších ropných látek, jako je kondenzát, podle úřadu vzroste na 2,02 milionu barelů denně z loňských 1,89 milionu barelů denně.

Norsko je od loňského roku největším dodavatel plynu do EU, největším exportérem je norská společnost Equinor. Ruská plynárenská společnost Gazprom loni zastavila většinu dodávek, na které Evropa spoléhala. Evropská unie se už dlouho před válkou na Ukrajině začala od ruských energetických surovin odklánět a po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z konce loňského února začala ropu a plyn z Ruska odmítat ještě rychleji.

Norský úřad očekává, že celkový objem ropy a plynu se v letošním roce zvýší na 4,12 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Loni tento objem činil podle předběžných údajů 3,99 milionu barelů ropného ekvivalentu denně.

Celková produkce ropy a plynu se bude v Norsku zvyšovat i v nadcházejících letech, předpokládá NPD. V roce 2025 by měla činit 4,3 milionu barelů ropného ekvivalentu denně, což by bylo nejvíce zhruba za 20 let a jen o málo méně než rekordních 4,54 milionu barelů ropného ekvivalentu denně z roku 2004.

Produkce plynu v letošním roce zůstane prakticky beze změn a pohybovat by se měla kolem 122 miliard metrů krychlových. To by znamenalo 2,1 milionu barelů ropného ekvivalentu denně a zároveň by to bylo v souladu s poslední prognózou norské vlády.