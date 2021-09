Norové jdou k volbám, čeká se změna u moci

Oslo - Norové volí nový parlament. I když oficiálně volby připadají na dnešek, některá města otevřela volební místnosti už v neděli. Svůj hlas tak již odevzdalo více než 40 procent z 3,8 milionu oprávněných voličů, uvedla agentura DPA. O třetí mandát se uchází dosavadní premiérka a šéfka Konzervativní strany Höyre Erna Solbergová. Podle analytiků jsou ale letošním favoritem sociální demokraté. Novou středolevou vládu by tak mohl zformovat vůdce sociálnědemokratické Dělnické strany (AP) Jonas Gahr Störe. Podle agentury AP je hlavním tématem voleb klimatická krize a s ní související těžba ropy.

Jednašedesátiletý Störe je jedním z nejbohatších politiků v Norsku díky majetku, který zdědil po svém dědečkovi průmyslníkovi. Studoval na prestižní pařížské vysoké škole politických věd Sciences Po. Kariéru začal jako poradce premiérky Gro Harlem Brundtlandové, v roce 2005 se stal ministrem zahraničí a vedení strany se ujal, když jeho blízký přítel Jens Stoltenberg odešel v roce 2014 z norské politiky do NATO. V Dělnické straně je vzhledem ke svému bohatství a elitnímu univerzitnímu vzdělání poměrně neobvyklým vůdcem, uvedl server EUobserver.

Šedesátiletá Solbergová je předsedkyní vlády od roku 2013. V politice začínala jako radní města Bergen, od 28 let je poslankyní. Tuto pozici opouštěla jen v dobách, kdy pracovala ve vládě. V letech 2001 až 2005 se jí přezdívalo "železná Erna" kvůli jejím nekompromisním postojům, mimo jiné ve vztahu k migraci, později se proměnila v mírnější konzervativní političku. Dosud vládla díky středopravé koalici.

Její potenciální koaliční partneři - Křesťanská lidová strana a krajně pravicová Strana pokroku - ztrácí podobně jako Konzervativní strana voliče.

V Norsku, které patří k hlavním producentům ropy a zemního plynu v Evropě, v předvolební kampani rezonovaly hlavně obavy z klimatické krize. Významným tématem jsou i nerovnosti mezi bohatými a chudými.

Pro pozvolné utlumení těžařských aktivit jsou vládnoucí konzervativci i sociální demokraté. Pro relativně rychlý útlum je Socialistická levicová strana (SV). Strana zelených požaduje úplné zastavení průzkumu nových nalezišť ropy a zemního plynu. Störe by rád vytvořil většinovou vládu ve spolupráci se Socialistickou levicovou stranou (SV) a Stranou středu (SP), možná ale bude potřebovat podporu krajně levicové strany Rudých či Strany zelených. Těm roste podpora od srpnového zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), jenž působí při OSN. Zmíněné strany by vůbec poprvé mohly překročit čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do 169členného norského parlamentu

Volební místnosti zavřou v devět hodin večer. Konečný výsledek je obvykle oznámen v noci. Letos by ale podle odborníků mohl být znám dříve než obvykle kvůli vysokému počtu Norů, kteří svůj hlas odevzdali s předstihem.