Nord Stream 2 by podle šéfa Uniperu mohl být schválen v polovině 2022

Frankfurt - Plynovod Nord Stream 2, který má přepravovat ruský plyn do Německa, by mohl být schválen v polovině letošního roku. Řekl to v rozhovoru s německým listem Rheinische Post ředitel firmy Uniper, která je jedním z finančních podporovatelů projektu, Klaus-Dieter Maubach.

Plynovod je dokončen od září a čeká na konečnou certifikaci německou agenturou pro sítě. Ta uvedla, že v první polovině roku 2022 žádné rozhodnutí nepřijme. To zhoršilo diplomatické vztahy mezi zeměmi, které jsou již tak napjaté kvůli konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, a podpořilo spekulace, že by plynovod mohl být využit k politickému nátlaku na Moskvu.

"Nevidím žádné politické vměšování, síťová agentura provádí přezkum podle plánu. Mohlo by se tak stát v polovině roku 2022. Nord Stream 2 je důležitý," prohlásil Maubach.

Hlavním investorem projektu plynovodu je ruský Gazprom. Uniper patří mezi pět evropských energetických firem, které zaplatily polovinu z 11 miliardy USD (241,7 miliardy Kč), které plynovod stál. Dalšími jsou Wintershall Dea, Shell, OMV a Engie.

"Každá další možnost dovozu pomůže zmírnit situaci na trhu s plynem," dodal Maubach. "Existují však samozřejmě politická rizika: pokud se konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vyostří, může se plynovod stát terčem amerických sankcí," připustil.

Nord Stream 2 má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Dříve vybudovaný podmořský plynovod Nord Stream, který je v provozu od roku 2011, má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.