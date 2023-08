Nor Warholm získal potřetí titul mistra světa v běhu na 400 m překážek

Budapešť - V běhu na 400 m překážek získal v Budapešti potřetí zlato na mistrovství světa Nor Karsten Warholm v čase 46,89 sekundy. V soutěži tyčkařek si rozdělily zlato Američanka Katie Moonová a Australanka Nina Kennedyová, obě zdolaly 490 centimetrů. Čtvrtku vyhrála s velkým náskokem Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky časem 48,76 a běh na 1500 metrů Brit Josh Kerr v čase 3:29,38, když ve finiši porazil olympijského vítěze Nora Jakoba Ingebrigtsena.

Jediná česká zástupkyně ve večerním finálovém bloku Amálie Švábíková obsadila v soutěži tyčkařek 11. místo výkonem 450 centimetrů. Laťka o 15 centimetrů výš, kterou zdolala v kvalifikaci, byla tentokrát nad její síly.

Světový rekordman a olympijský vítěz na dlouhých překážkách Warholm nepřipustil, aby se opakovalo loňské finále v Eugene, kde po třech zlatých na velkých světových akcích v řadě obsadil i vinou zdravotních problémů až sedmé místo. Už do cílové rovinky vbíhal s velkým náskokem a ten si udržel. Stříbro ukořistil Kyron McMaster z Britských Panenských ostrovů, jehož největším úspěchem bylo zatím čtvrté místo z olympijského Tokia. Američan Rai Benjamin dosud sbíral stříbrné medaile, teď se musel spokojit s bronzem, zlato má jen ze štafet.

Na patnáctistovce se opakovala situace z loňského šampionátu, na němž favorizovaného Ingebrigtsena nečekaně porazil Brit Jake Wightman, který pro zranění v Budapešti chybí. Tentokrát evropského rekordmana předstihl jiný britský mílař a Kerr k bronzu z Tokia přidal zlato.

Norská výprava byla dodneška bez medaile, ale teď má zlato, stříbro a bronz, to poslední zásluhou třetího Narve Gilje Nordase. Ingebrigtsen bude mít další šanci v běhu na 5000 metrů.

Tyčkařský maraton dospěl až na výšku 490 centimetrů. Na třetí pokus ji zdolala jak obhájkyně titulu Moonová, tak Kennedyová, pro niž to bylo zlepšení osobního rekordu o osm centimetrů. Obě měly identický zápis a dohodly se, že si zlato rozdělí.

Australanka nechápala, co se přihodilo. "Bylo to super šílené. Skočila jsem 482 před dvěma nebo třemi lety, takže jsem věděla, že v sobě mám vyšší výšky, a dneska jsem je poskládala dohromady. Zlatá medaile je splněný sen. Věděla jsem, že bych se mohla dostat na pódium a zázrakem by to mohlo být zlato. Takže si myslím, že se dnes večer stal zázrak," vykládala.

Moonová na začátku finále o děleném zlatu vůbec neuvažovala. "Ale teď jsem naprosto spokojená. To byla bitva. Když jsme zůstaly jen já a Nina, show teprve začala. Myslím, že jsme jedna druhou motivovaly. Byla to úžasná noc, doufám, že si ji všichni užili. My ano," řekla.

Bronz získala finská mistryně Evropy Wilma Murtová. Tina Šutejová prvním pokusem na 480 cm sice vylepšila slovinský rekord, ale stačilo to stejně jako loni v Eugene jen na čtvrté místo.

Česká tyčkařka si v pondělí zlepšila osobní rekord pod širým nebem a při svém třetím startu na světovém šampionátu poprvé postoupila do finále. To se jí ale příliš nepovedlo. První opravu měla už na 430 centimetrech a 465 třikrát shodila.

Švábíková si představovala, že ve finále předvede lepší výkon. "Je to takové hořkosladké. Sice jsem postoupila do finále, jsem mezi dvanácti nejlepšími tyčkařkami na světě, ale určitě bylo na víc a mrzí mě to," řekla českým novinářům. Potýkala se s rozběhem. "Jednou jsem byla daleko, podruhé moc blízko, vůbec jsem to nedokázala chytit. To dneska hrálo tu největší roli," litovala.

Paulinová měla zatím jen zlato ze smíšené štafety z Eugene. O jejím vítězství nebylo pochyb, ale navíc si o 22 setin zlepšila osobní rekord, přestože prakticky neměla soupeřku. Ty potenciální v boji o zlato odpadaly jedna za druhou. Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová pro zranění v Budapešti chyběla. Její krajanka Britton Wilsonová, letos třetí ve světových tabulkách, se zranila v rozběhu. Shaunae Millerová-Uibová z Baham, dvojnásobná olympijská vítězka a obhájkyně titulu, se po dubnovém porodu syna nestihla dostat do formy a skončila také už v rozběhu.

Stříbrná medailistka z OH v Tokiu i loňského MS Paulinová uspěla, i když v dějišti šampionátu nemá trenéra. "I když je hodně daleko, dokázal mi pomoci. Byl tady v mé mysli a mém srdci. Byla jsem mentálně připravena na tuto situaci. Vždycky, když jsem v Evropě, tak musím jezdit bez trenéra. Hodně dlouho jsme se na tohle připravovala, tvrdě jsem pracovala, abych toho dosáhla. Zlatá medaile byl můj sen a mám schopnosti, abych dokázala tento sen proměnit ve skutečnost," řekla.

Dálkař Juška a Macík na 200 m na MS postoupili, tři oštěpařky vypadly

Radek Juška postoupil na atletickém mistrovství světa v Budapešti do čtvrtečního finále soutěže dálkařů výkonem 810 centimetrů, který ho v kvalifikaci zařadil na deváté místo. Ondřej Macík je v semifinále závodu na 200 metrů, poté co ve svém rozběhu obsadil třetí místo v čase 20,40 sekundy. Nikdo z trojice českých oštěpařek si dveře do finále neotevřel, žádná nepřehodila 56 metrů a skončily až za první dvacítkou.

Juška, který byl už dvakrát ve finále mistrovství světa, ale loni ztroskotal v kvalifikaci, první pokus přešlápl. Po druhém rozhodčí po dlouhém čekání ohlásili znovu přešlap, ale proti tomu čeští i jiní trenéři protestovali. "Zkusili jsme hned podat protest a bylo mi řečeno, že jim nefungovala kamera. Nevím vůbec, co to z jejich strany znamenalo. Třeba se to v budoucnu dozvím, ale za mě asi jenom dobře," přiblížil Juška.

Rozhodčí mu totiž dali okamžitý náhradní pokus a český rekordman šanci využil skokem dlouhým 810 cm. To bylo sice pět centimetrů pod limitem, ale na postup to bohatě stačilo. Juška byl vlastně rád, že neměl mezi oběma skoky pauzu. "Na tréninku skáču skoro hned, tam velkou pauzu nemám. Mně všeobecně velké pauzy moc nesvědčí, i když běháme nějaké úseky, raději bych šel všechno hned. Takhle vlastně za mě jenom dobře a i ten adrenalin z lehkého naštvání mě k výsledku trochu dovedl," řekl.

Jamajčan Wayne Pinnock hned prvním skokem v kvalifikaci dolétl na 854 cm, což je nejlepší letošní výkon. Nečekané problémy měli řecký olympijský vítěz Miltiadis Tentoglu a obhájce zlata Číňan Wang Ťia-nan, oba se kvalifikovali až posledním skokem.

Macík ve svém rozběhu viděl před sebou dvojnásobného mistra světa v této disciplíně Američana Noaha Lylese a jeho odstup nebyl tak velký, jak by se dalo čekat. Čas 20,40 byl jen o setinu horší než jeho český rekord z mistrovství republiky v Táboře. "Já jsem moc spokojený. Bylo super počasí pro sprinty, měl jsem super soupeře a byli i super diváci na stadionu. Běželo se mi skvěle," radoval se.

Nejrychlejší byl bronzový Brit ze stovky Zharnel Hughes v čase 19,99. Na stejné trati žen měla nejlepší čas vítězka nejkratšího sprintu Američanka Sha'Carri Richardsonová 22,16.

Nejzkušenější z českých oštěpařek Nikola Ogrodníková na svém čtvrtém mistrovství světa zapsala jen 54,59 metru, což ji zařadilo na 28. místo. Pro další dvě oštěpařky by k postupu vedlo jen zlepšení osobních rekordů a k těm měly daleko. Nikol Tabačková výkonem 55,45 obsadila 24. místo a Irena Gillarová za 54,15 byla dvaatřicátá.

Ogrodníková ztroskotala v kvalifikaci podobně jako při premiéře na MS v roce 2017. Na dalších šampionátech obsadila jedenácté a osmé místo. Jejím největším úspěchem zůstává stříbro z mistrovství Evropy v roce 2018.

V Budapešti předvedla druhý nejhorší výkon v sezoně, jen na mítinku Kladno hází zapsala v červnu ještě o pět centimetrů méně. "Jsem samozřejmě moc zklamaná a fakt mě štve, že ve finále nebudu. Ale můžu si za to sama, protože jsem v té technice nenašla nic, co by mi pomohlo poslat ten oštěp do delší vzdálenosti. Měla jsem na to tři pokusy, ani jeden mi nevyšel, prostě jsem házela blbě," řekla českým novinářům.

Kvalifikační limit 61,50 bez problémů splnila Japonka Haruka Kitagučiová, která se připravuje v Domažlicích u českého trenéra Davida Sekeráka. Nejdelší hod předvedla Lina Múze-Sirmáová z Lotyšska - 63,50 m. Dvojnásobná mistryně světa Australanka Kelsey-Lee Barberová postoupila jen těsně z posledního místa.

Ve večerních rozbězích na 5000 m se postarala o rozruch devatenáctiletá Lotyška Agate Cauneová, která hned po startu utekla všem soupeřkám a získala až dvacetisekundový náskok. V cílové rovince ji sice tři běžkyně předstihly, ale postup do finále uhájila, přestože podle papírových předpokladů měla být až jedenáctá.

Sifan Hassanová z Nizozemska běžela už čtvrtý závod během pěti dnů, tentokrát nečekala na finiš, celý rozběh odtáhla od startu do cíle. V závěru odrazila i svou velkou soupeřku a světovou rekordmanku Faith Kipyegonovou z Keni. Možná si vyzkoušela novou taktiku pro sobotní finále, pro něž získala malou psychickou výhodu.

V kvalifikaci kladivářek Hanna Skydanová zlepšila o více než dva metry ázerbájdžánský rekord výkonem 77,10 m a postoupila z prvního místa. Finále bude bez čtyřnásobné mistryně světa Polky Anity Wlodarczykové i obhájkyně zlata Američanky Brooke Andersenové.

V semifinále na 100 m překážek byla stejně jako v rozběhu nejrychlejší Američanka Kendra Harrisonová v čase 12,33 s a v souboji na dálku opět jasně předčila světovou rekordmanku Tobi Amusanovou z Nigérie.

Výsledky mistrovství světa v atletice

Finále:

Muži:

1500 m: 1. Kerr (Brit.) 3:29,28, 2. J. Ingebrigtsen 3:29,65, 3. Nordas (oba Nor.) 3:29,68, 4. Kipsang (Keňa) 3:29,89, 5. Nuguse (USA) 3:30,25, 6. García (Šp.) 3:30,26.

400 m př.: 1. Warholm (Nor) 46,89, 2. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,34, 3. Benjamin (USA) 47,56, 4. Clarke (Jam.) 48,07, 5. Dos Santos (Braz.) 48,10, 6. Bassitt (USA) 48,22.

Ženy:

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,76, 2. Kaczmareková (Pol.) 49,57, 3. Williamsová (Barb.) 49,60, 4. Adeleková (Ir.), 50,13, 5. Bolingová (Bel.) 50,33, 6. Klaverová (Niz.) 50,33.

Tyč: 1. Moonová (USA) a Kennedyová (Austr.) 490, 3. Murtová (Fin.), 4. Šutejová (Slovin.) obě 480, 5. Cauderyová (Brit.) a Moserová (Švýc.) obě 475, ...11. Švábíková (ČR) 450.

Kvalifikace:

Muži:

200 m - rozběhy: 1. Hughes (Brit.) 19,99, ...17. Macík (ČR) 20,40 - postoupil do semifinále.

Dálka: 1. Pinnock (Jam.) 854, ...9. Juška (ČR) 810 - postoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Nilsen (USA), Obiena (Fil.) a Marschall (Austr.) všichni 575.

Ženy:

200 m - rozběhy: 1. Richardsonová (USA) 22,16.

800 m - rozběhy: 1. Akinsová (USA) 1:59,19.

5000 m - rozběhy: 1. Hassanová (Niz.) 14:32,29.

100 m př. - semifinále: 1. Harrisonová (USA) 12,33.

3000 m př. - rozběhy: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:16,41.

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,67.

Oštěp: 1. Múzeová-Sirmáová (Lot.) 63,50, ...24. Tabačková 55,45, 28. Ogrodníková 54,59, 32. Gillarová (všechny ČR) 54,15 - všechny nepostoupily do finále.

Kladivo: 1. Skydanová (Ázer.) 77,10.