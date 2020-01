Nominace Šámala na ústavního soudce má podporu senátního výboru

Praha - Senátní ústavně-právní výbor jednomyslně doporučil, aby se předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal stal ústavním soudcem. V tajných volbách výboru dnes Šámal získal všech osm odevzdaných hlasů. Senát o nominaci rozhodne koncem ledna.

Šámal ke své nominaci uvedl, že se chce vrátit k rozhodovací činnosti. "Myslím, že splňuji odborné předpoklady," uvedl tvůrce současného trestního kodexu. Slíbil, že by si zachoval nestrannost a nezávislost. "Nezávislost musíte mít v sobě, nikdo vás ji nenaučí," řekl. V případě zvolení by omezil i svou pedagogickou a publikační činnost. Podpořil snahu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, aby návrhy rozhodnutí jednotlivých senátů Ústavního soudu projednával soud jako celek, pokud by s nimi ostatní ústavní soudci nesouhlasili.

Soudce připustil, že jeho handicapem je členství v předlistopadové komunistické straně. "Považuji to za určité selhání ve svém životě. Celou svou činností jsem se snažil, abych to napravil," řekl. Dodal, že do KSČ vstoupil na počátku kariéry i pod vlivem zkušeností z rodiny. "Nechci říkat, že to bylo vlivem rodičů, bylo by mi trapné se takto omlouvat," uvedl Šámal.

Šámala by v čele Nejvyššího soudu mohl nahradit současný místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, kterého chce prezidentovi navrhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Šámal nicméně stejně jako po loňské schůzce se Zemanem uvedl, že jeho nástupce by měl vzejít ze soudců Nejvyššího soudu.

Šámal se kromě přípravy trestního kodexu podílel na zajištění členství ČR v EU a na činnosti Legislativní rady vlády. Je členem zkušebních komisí a univerzitních vědeckých rad, trestní právo vyučuje mimo jiné na právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě.