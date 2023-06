Noční bouřky byly oproti výstraze slabší a obešly se bez větších škod

Praha - Bouřky, které v noci na dnešek přešly přes západní část republiky, byly mírnější, než očekávali meteorologové. Hasiči měli kvůli počasí přes stovku zásahů. V několika krajích vyjížděli hlavně k popadaným stromům, nejčastěji na Domažlicku. Větší materiální škody, problémy v dopravě nebo výpadky elektřiny ale nemuseli řešit. Pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociálních sítích uvedli, že modely bouřky přesně předpovídat nelze, což se nyní znovu potvrdilo.

"Večerní bouřky, které přišly z Německa, nám nezpůsobily větší komplikace. Od 22:00 do dnešní šesté hodiny ranní jsme zasahovali u celkem 105 technických pomocí. Převážnou část těchto událostí řešili hasiči Plzeňského a Ústeckého kraje," informovali ráno hasiči.

Meteorologové varovali, že na západ země mohou ve čtvrtek večer a v noci na dnešek dorazit extrémně silné bouřky provázené nebezpečnými jevy, jako jsou nárazy větru o rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu, až pěticentimetrové kroupy a intenzivní přívalový déšť. Nevylučovali ani vznik tornáda. Ve zbytku Česka se mohly objevit velmi silné bouřky.

"Bouře nebyly tak extrémní, jak jsme předpokládali. Analyzujeme proč - důvodem bude patrně mocnost zádržné vrstvy a také absence proudění ve výšce kolem tří kilometrů," napsali meteorologové v noci na twitteru. Zádržná vrstva tak dovolila spustit v Bavorsku konvekci, tedy přenos energie prouděním, relativně pozdě. Iniciace konvekce je podle odborníků při předpovědi bouřek největším oříškem. "Bohužel/bohudíky příroda bude vždy na krok před námi," reagovali meteorologové na výtky, že lidi zbytečně vystrašili.

Tornádo se podle nich v Česku nyní naštěstí neobjevilo, na Tachovsku se ale během noci vyskytla intenzivní supercela. Tak se označuje nejsilnější a nejnebezpečnější typy bouří, při nichž hrozí vichřice, intenzivní déšť, krupobití i tornádo.

Hasiči v Plzeňském kraji měli kvůli bouřlivému počasí do dnešních 07:00 celkem 40 výjezdů. Nejvíc na Domažlicku, kde odstraňovali hlavně stromy spadlé na silnice a v obci Babylon i popadané lampy veřejného osvětlení. V Ústeckém kraji vyjížděli do rána k 16 událostem spojeným s počasím. Ve všech případech odklízeli stromy a větve, které spadly přes silnici. Jedno z toho byla nehoda, kdy automobil narazil do spadlého stromu, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Faják.

Oproti výstraze bouřky postupující z Německa zasáhly Karlovarský kraj jen okrajově. "V průběhu noci hasiči zasahovali u dvanácti události, kdy se ve většině případů jednalo o likvidaci spadlých stromů či větví na komunikace. Ve třech případech pak řešili ochranu domů před přitékající vodou. Nemáme hlášené žádné zranění v souvislosti s počasím," napsali krajští hasiči na facebooku.

I středočeští hasiči v souvislosti s bouřkami zasahovali u popadaných stromů. Od čtvrtečních 22:00 do dnešních 06:40 evidují 24 zásahů, z toho se jich bouřky týkalo 11. "Nejvíce zasažené bylo Rakovnicko," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Veronika Švorcová Mocová.

Na území Libereckého kraje měli hasiči v noci na dnešek šest zásahů kvůli popadaným stromům. Vyjížděli také k jedné dopravní nehodě v obci Kravaře, která se obešla bez zranění. V Královéhradeckém kraji měli hasiči v noci dva výjezdy. Ve Vrchlabí odstraňovali větev hrozící pádem a v Deštném v Orlických horách strom ze silnice.

Bouřky doznívaly ještě dnes ráno na východě země. V Moravskoslezském kraji hasiči v souvislosti s bouřkami zaznamenali jedinou událost, když v Rýmařově na Bruntálsku odčerpávali vodu z domu. Ve středu byla situace výrazně horší. V Oticích na Opavsku vítr zničil střechy deseti domů a u dalších 22 ji poškodil.

V dalších dnech by už počasí mělo být klidnější, bez extrémních jevů. Teploty se budou držet pod tropickou třicítkou.