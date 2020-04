Noc kostelů se posouvá jen o týden na 12. června

Praha - Noc kostelů, při níž se veřejnosti ve večerních a nočních hodinách otevírají chrámy, katedrály, kaple a další sakrální památky, se přesouvá na 12. června. Na webu to dnes uvedla Česká biskupská konference. Původně se akce měla konat 5. června.

"Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření. Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků a internetové sítě a také prostřednictvím vysílání TV Noe," uvádějí pořadatelé Noci kostelů. Na podrobnějších informacích ohledně organizace letošní Noci kostelů její pořadatelé pracují.

Vláda minulý týden po zveřejnění plánu postupného uvolňování opatření proti koronaviru uvedla, že od 27. dubna se mohou konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob. Od 11. května by se shromáždění v kostele mohlo zúčastnit do 30 lidí, od 25. května do 50 lidí, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.

Noc kostelů je i pro nejširší veřejnost příležitostí poznat kulturní hodnotu kostelů, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany.

V České republice se první Noc kostelů uskutečnila v roce 2009. Inspirací jí byla Vídeň, kde se akce koná od roku 2005. Akce vznikla náhodou, když o rok dříve nechal kostelník jednoho z vídeňských chrámů při úklidu otevřené dveře. Kolemjdoucí potom se zájmem do kostela vstupovali. Noc kostelů se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko.

V posledních letech bývá při Noci kostelů po celé České republice zaznamenáno více než půl milionu návštěvnických vstupů. Podle výzkumu agentury IBRS, který si nechala vypracovat Česká biskupská konference, je Noc kostelů mezi lidmi nejvíce reflektovanou církevní akcí.

Podobnou akcí jako Noc kostelů je festival muzejních nocí, ten pořadatelé z termínu 15. května až 13. června přesunuli na termín 10. října do 14. listopadu. Noc divadel se tradičně koná až v listopadu, organizátoři letos počítají s termínem 21. listopadu.