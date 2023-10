Noc a dnešní ráno byly extrémně teplé, zejména ve Slezsku, uvedl ČHMÚ

Praha - Noc a dnešní ráno byly na druhou polovinu října extrémně teplé, zejména ve Slezsku. Tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia, to nakonec nebyla, někde ale jen těsně. Na sociální síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejtepleji bylo v Ropici na Frýdecko-Místecku, kde teplota neklesla pod 19,2 stupně Celsia, řekla ČTK pracovnice ČHMÚ Jana Hujslová. Výjimečně teplo podle ní bylo také na Moravě. ČHMÚ zároveň na facebooku aktualizoval údaje k pátečním nezvykle vysokým teplotám, 24 stupňů a více nakonec meteorologové naměřili na osmi místech.

"Těžko si představit větší teplotní extrém, než tropickou noc (při ní během noci neklesne teplota pod 20 stupňů Celsia) ke konci října," uvedl ČHMÚ. Teploty ve Slezsku podle něj během noci atakovaly až 25 stupňů Celsia. "Na několika stanicích, například na Frýdecko-Místecku, klesly pod 20 stupňů až v těchto chvílích," napsal ČHMÚ krátce před 07:30.

Dosud nejvyšší noční teplotní minima pro dnešní den zaznamenaly podle Hujslové ze stanic, kde se měří alespoň 30 let, všechny v Moravskoslezském a Zlínském kraji a téměř všechny v Olomouckém. V Jihomoravském kraji a na Vysočině byla takových stanic zhruba polovina. Počasí zde bylo pod vlivem teplého jižního větru, řekla. Do záznamů o nočních rekordech se ale promítnou večerní hodnoty, kdy už by mělo být chladněji.

V pátek meteorologové v Česku zaznamenali teplotní rekordy na třicítce míst s třicetiletou řadou měření. Nejvýše podle podvečerních údajů teploměr vystoupal na 24,1 stupně Celsia ve stanici Byňov u Nových Hradů na Českobudějovicku. Dnes ČHMÚ informace aktualizoval. Vlivem vrcholícího přílivu teplého vzduchu a silného větru podle meteorologů pokračovalo na východě oteplování ve večerních a dokonce i nočních hodinách. "Teplotu 24 stupňů Celsia a více nakonec zaznamenalo osm stanic," uvedli.

Nejvýš se tak teplota dostala v Karviné na 24,3 stupně Celsia, v klimatologických statistikách ale bude tato hodnota figurovat až u dneška. Teploměr ji totiž ukázal ve 23:20 a maximální teploty k danému dni se počítají do 22:00.

Dnes mohou teploty v Česku stoupat až na 22 stupňů Celsia, meteorologové by tak mohli naměřit další rekordy. Třeba v pražském Klementinu je pro 21. říjen zaznamenaný rekord 20,5 stupně z roku 2008. V neděli se podle předpovědi ochladí a nemělo by být víc než 17 stupňů.