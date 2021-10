Nobelovu cenu za chemii mají vědci z Německa a USA za výzkum stavby molekul

Stockholm - Nobelovu cenu za chemii letos získali společně Němec Benjamin List a britský rodák působící v USA David McMillan za vývoj nového způsobu konstruování molekul, známého jako asymetrická organokatalýza. Oznámil to dnes ve Stockholmu generální tajemník Královské švédské akademie věd Goran Hansson.

I letos se tak potvrdila převažující praxe udělovat prestižní vědecké ocenění hned několika osobnostem, které se věnují výzkumu určitého tématu. Práce obou oceněných vědců měla podle akademie velký vliv na výzkum v oblasti farmacie a učinila chemii "zelenější", zdůvodnil rozhodnutí Nobelův výbor.

"Organickou katalýzu lze použít k pohánění četných chemických reakcí," uvedla švédská akademie věd v prohlášení. "Za použití těchto reakcí nyní mohou výzkumníci mnohem efektivněji konstruovat cokoli od nových farmak po molekuly, které mohou zachytávat světlo ve fotovoltaických článcích," vysvětlila akademie s tím, že tyto katalýzy jsou přívětivé vůči životnímu prostředí i levné.

List dnes v telefonickém rozhovoru s členy Nobelova výboru a novináři ve švédské akademii věd řekl, že ocenění pro něj bylo "obrovským překvapením". "Myslel jsem, že si ze mě někdo střílí," řekl. Zpráva ho zastihla v Amsterodamu na dovolené s rodinou. "Absolutně jsem to nečekal," řekl německý chemik.

List také potvrdil, že původně vůbec netušil, že MacMillan pracuje na stejném tématu jako on. Také měl pocit, že jeho nápad je jen hloupost - než se ukázalo, že skutečně funguje. "Cítil jsem, že by to mohlo být něco velkého," řekl List.

List, který působí v Institutu Maxe Plancka, a skotský rodák McMillan z americké Princetonské univerzity podle výboru nezávisle na sobě vyvinuli nový způsob katalýzy. "Už to významně prospělo lidstvu," konstatovala členka Nobelova výboru Pernilla Wittungová-Stafshedeová.

Katalyzátory jsou látky, které umožňují, urychlují nebo řídí chemické reakce, aniž by se staly součástí konečného produktu. Dlouho se vědci domnívali, že existují v zásadě jen dva druhy katalyzátorů: kovy a enzymy. Dvojice letošních laureátů Nobelovy ceny za chemii v roce 2000 vyvinula třetí druh katalýzy, takzvanou asymetrickou organokatalýzu, která je založena na malých organických molekulách, uvedl Nobelův výbor. Jeho předseda Johan Aqvist poznamenal, že koncept je "tak jednoduchý, jak je geniální" a mnoho lidí se prý ptalo, proč se na něj nepřišlo už dříve.

Organické katalyzátory mají stabilní konstrukci z atomů uhlíku, na které se mohou vázat další aktivní chemické skupiny. Ty obsahují často obvyklé prvky jako kyslík, dusík, síra nebo fosfor, což znamená, že tyto katalyzátory jsou ekologické a jejich výroba levná.

Loni ocenění dostaly biochemičky Emmanuelle Charpentierová a Jennifer Doudnaová za vývoj takzvaných molekulárních nůžek, s jejichž pomocí mohou vědci s vysokou přesností změnit genetickou informaci živočichů, rostlin a mikroorganismů.

V pondělí byla ohlášena Nobelova cena za lékařství, v úterý za fyziku. Ocenění, které je dotované deseti miliony švédských korun (zhruba 25 milionů korun), bude ve čtvrtek oznámeno ještě za literaturu, v pátek za mír a na závěr příští pondělí také za ekonomii. Ceny budou slavnostně předány 10. prosince, na výročí úmrtí jejich zakladatele a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. Ceny ve vědeckých oborech a za literaturu si laureáti stejně jako loni kvůli koronavirové krizi nepřevezmou osobně ve Stockholmu, ale ve svých zemích.