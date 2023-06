NKÚ: Stát u hazardních her není efektivní při dozoru ani výběru daně

Praha - Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) není efektivní při správě daně z hazardních her ani při kontrole daňových přiznání jejich provozovatelů. Poukázal například na to, že v letech 2017 až 2021 vzrostly sázky u hazardních her o 119 procent, zatímco výběr daně jen o 24 procent. Za nedostatečný označili kontroloři také státní dozor zejména u internetových her. Ministerstvo financí (MF) uvedlo, že už přijalo řadu opatření k odstranění nedostatků. Regulaci hazardních her zefektivní novela zákona, kterou v nejbližších dnech předloží vládě, sdělilo ministerstvo ČTK.

Ministerstvo financí podle NKÚ provozovatelům her, kteří opakovaně porušovali zákon, nerušilo základní povolení a složené kauce v některých případech nepoužilo k úhradě dlužných daní. Nezrušilo třeba povolení provozovateli, který v letech 2017 až 2021 obdržel za opakované porušování zákona o hazardních hrách od Celní správy ČR 76 pokut ve výši 4,62 milionu korun, uvedli kontroloři. Navíc pokuty podle nich byly na spodní zákonné hranici.

Kontroloři dále zjistili, že zařazení nelegálních internetových hazardních her na seznam nepovolených trvá i víc než rok. "Přitom Specializovaný finanční úřad (SFÚ) v kontrolovaném období detekoval celkem 794 nelegálních provozovatelů hazardních her. To je 15krát více než těch s vydaným povolením," konstatoval NKÚ.

Dalším nedostatkem je podle kontrolorů skutečnost, že i když výdaje na informační systémy přesáhly 174 milionů korun, nejsou plně funkční a neposkytují orgánům státní správy úplná, zcela využitelná a spolehlivá data o provozovatelích hazardních her.

V letech 2017 až 2021 hráči vsadili celkem 1,8 bilionu korun, celkové inkaso daně z hazardních her dosáhlo 50,5 miliardy korun. Výběr daně tak v uvedených letech vzrostl o 24 procent, zatímco přijaté sázky o 119 procent. Z toho vklady do internetových her se zvýšily dokonce téměř o 300 procent.

Kontrola poukázala na to, že hazardní hry se přesouvají z kamenných provozoven na internet rychleji než dozor nad nimi. Na strmý růst internetových her reagovaly dozorové orgány se zpožděním a nedostatečně, tvrdí NKÚ. Zatímco v letech 2020 a 2021 provedla Celní správa ČR v kamenných provozovnách 239 kontrol, u provozovatelů internetových her jen 80.

"Celou řadu nápravných kroků přináší novela zákona o hazardních hrách, která bude v nejbližších dnech předložena na jednání vlády. Novela má za cíl dále zefektivnit stávající regulaci hazardních her a reagovat na nové trendy na trhu hazardních her v posledních letech, například zefektivnit a zkrátit procesy blokace nelegálních on-line hazardních her," uvedlo v dnešním vyjádření ministerstvo financí.

NKÚ také tvrdí, že ministerstvo financí při správě kaucí opakovaně nepostupovalo v souladu se zákonem o hazardních hrách. Proti tomuto tvrzení se ministerstvo financí ohradilo. "Přestože MF nemůže z důvodu mlčenlivosti komentovat jednotlivé případy, vždy postupuje zcela v souladu se zákonem a se snahou minimalizovat rizika vzniku soudních sporů," reagoval úřad.

Ministerstvo financí nesouhlasí ani se závěrem, že nedostatečně využívá zákonnou možnost zrušit povolení k provozu hazardní hry. Uvedlo, že k tomuto nástroji záměrně přistupuje jako ke krajnímu řešení. "Samotné porušení právního předpisu provozovatelem hazardní hry, tím spíše že často bagatelního charakteru jako nefunkční hodiny v herně, nemůže být podle MF samo o sobě automaticky důvodem k odejmutí základního povolení. Je nutné brát v potaz zejména závažnost porušení a také recidivu provinění," sdělilo. Pokud by k rušení povolení ministerstvo přistupovalo výrazně restriktivněji, na hazardním trhu by pravděpodobně brzy nezůstal žádný provozovatel a stát by mohl čelit žalobám o miliardové náhrady škod, dodalo ministerstvo.