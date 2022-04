NKÚ by mohl rozšířit kontrolu Hradu i na Lesní správu Lány

Praha - Současná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na hospodaření Hradu by se mohla rozšířit i na kontrolu Lesní správy Lány. Širší vedení úřadu, kolegium, dnes doporučilo svému členovi Adolfu Beznoskovi, který kontrolu řídí, aby připravil podklady pro možné doplnění lánské lesní správy do kontroly NKÚ. O samotném rozšíření kontroly dnes vedení úřadu nerozhodovalo. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner. O zařazení kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu do letošního plánu rozhodlo vedení na konci ledna. Lesní správa Lány součástí kontroly kvůli policejnímu vyšetřování nebyla.

V kauze Lesní správy Lány soud letos 24. března pravomocně odsoudil jejího šéfa Miloše Baláka ke třem letům vězení. Prezident Miloš Zeman ho ale vzápětí omilostnil.

Kolegium dnes přijalo doporučení na žádost viceprezidentky úřadu Zdeňky Horníkové. Její žádost spočívala v přípravě podkladů k doplnění Lesní správy Lány do aktuální kontroly zaměřené na hospodaření prezidentské kanceláře a Správy Pražského hradu, uvedl mluvčí. Podle informací Hospodářských novin z minulého týdne chtěla Horníková navrhnout rozšíření kontroly. "Navrhnu, aby kolegium o tomto podnětu hlasovalo, protože se otevřel prostor dostat se k dokumentům, které pro nás kvůli vyšetřování nebyly přístupné. Lány ale vždy byly součástí kontroly," citoval ji deník. Prezident NKÚ Miloslav Kala podle HN návrh na rozšíření kontroly podporuje.

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky pokrývá výdaje tří organizací. Jde o samotnou prezidentskou kancelář a dvě příspěvkové organizace, Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány. Pro letošní rok měla mít původně v rozpočtu 420 milionů korun. Kvůli škrtům v rozpočtu ale o část peněz přišla a nově má hospodařit s 398 miliony korun.

Baláka soud odsoudil k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Prezident při vyhlášení milosti uvedl, že pro Balákovo odsouzení zřejmě nebyla rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Později řekl Mladé frontě DNES, že jde o o bezúhonného člověka, s jehož prací je velmi spokojen.